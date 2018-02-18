ننسق مع الجيش والحرس الوطني… ونعتز بجهود القادة السابقين والحاليين

انطلقت اول من امس فعاليات مسابقة النخبة السنوية التي تستمر حتى 22 الجاري من الساعة 8 وحتى 11 صباحاً في الميادين الخاصة بالإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة وذلك برعاية وحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري والوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص بالإنابة اللواء شكري النجار وقيادات قطاع الأمن ومساعديهم والمتقاعدين من قيادات قطاع الأمن الخاص وبمشاركة الجيش الكويتي والحرس الوطني.

وفي كلمة له بهذه المناسبة نقل الفريق الدوسري إلى الحضور تحيات وتقدير الفريق م. الشيخ خالد الجراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مشيداً بالجهود الطيبة التي يبذلها ضباط وأفراد الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة والجيش الكويتي والحرس الوطني والذين نعتز بهم جميعاً مثمناً جهود القادة السابقين والحاليين في مجال التدريب بكل الفخر والاعتزاز.

وأكد أن وزارة الداخلية مستمرة في نهجها بتطوير أداء منتسبيها وصقل مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم لإداء المهام المنوطة بهم على أكمل وجه.

وأشاد الفريق الدوسري بالتنسيق المستمر والمتواصل مع الجيش والحرس الوطني على كافة الأصعدة، لافتاً إلى أن روح الإصرار والتحدي أول عوامل النجاح مؤكداً أن الجميع يتمتعون بهذه الروح.

وفي بداية الحفل تم عرض فيلم وثائقي عن قطاع الأمن الخاص تناول بالشرح والتفصيل مسيرة العمل والعطاء للقوات الخاصة والتطور المتواصل في أداء رجال الأمن والأحداث التي مرت بها دولة الكويت وكيفية التعامل معها.

يذكر أن هذه المسابقة تأتي ضمن البرنامج التدريبي لقطاع شؤون الأمن الخاص لرفع قدرة منتسبيه على الأداء المتميز والإنجاز الأمثل والجهوزية التامة وتبادل الخبرات والمعرفة لمواجهة التحديات الأمنية التي تتطلب المزيد من التأهيل والاحترافية.

وتتضمن المسابقة سيناريوهات تحاكي الواقع في عمل رجل الاقتحام وتخليص الرهائن وتهدف أيضاً إلى التحدي وإظهار قوة الفرق المشاركة وما تتمتع به من خبرات ميدانية في الرماية واللياقة البدنية والعمليات التكتيكية الدقيقة والتخطيط وإدارة الوقت واتخاذ القرار السليم.