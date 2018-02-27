زار وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري امس العريف محمد المطيري من مرتبات الإدارة العامة للمرور بمستشفى العدان، والذي أصيب أثناء تأدية واجبه خلال الاحتفالات بالأعياد الوطنية.

ونقل الفريق الدوسري تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح للعريف المصاب وتمنياته له بالشفاء العاجل.

كما اطمأن على وضعه الصحي واستمع من الفريق الطبي المعالج له إلى تقرير كامل عن حالته الصحية، مؤكداً أن الوزارة تسخر كل إمكاناتها العلاجية حتى يتم شفاؤه ويعود إلى خدمة وطنه.

من جهته زار وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع يرافقه مدير إدارة العمليات بالمرور العقيد يوسف الخده ومدير إدارة العلاقات العامة المقدم صالح السهيل بزيارة العريف المطيري للاطمئنان على صحته.