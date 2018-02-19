الدوسري والخضر اطلعا على مجريات “بيرق 7”: التنسيق والتمارين الدورية لرفع الجاهزية

ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري قائد القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي اجتماعاً تنسيقياً لتمرين البيرق «7» بحضور مدير عمليات القيادة التنسيقية لحماية الامن الداخلي اللواء ركن د.محمد الديحاني وعدد من القيادات الامنية وممثلين عن وزارة الدفاع والحرس الوطني.

وأثنى على الجهود المبذولة وإكمال الاستعدادات الأمنية لتمرين “البيرق 7″، وتم استعراض مهام واختصاصات القيادة التنسيقية وأهمية تعزيز التعاون الأمني المشترك للوصول إلى التكامل بين الجيش الكويتي والحرس الوطني ووزارة الداخلية وتبادل واكتساب الخبرات لاسيماً في مجال إدارة العمليات المشتركة وتوحيد الرؤى حول تنسيق التعاون في كل المجالات.

ثم استمع الفريق الدوسري إلى إيجاز حول مراحل التمرين ودور القطاعات المشاركة فيه والأهداف التي تم وضعها له، لاسيماً تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ورفع المستوى التنسيقي بين الوحدات المشاركة.

وأشاد الفريق الدوسري بالجهود المبذولة من القائمين على التمرين والروح المعنوية المرتفعة لجميع المشاركين، وأكد أن وزارة الداخلية مستمرة في نهجها بتطوير أداء منتسبيها وصقل مهاراتهم وخبراتهم لأداء المهام المنوطة بهم على أكمل وجه، بالتنسيق المستمر المتواصل مع الجيش والحرس الوطني على كافة الأصعدة لافتاً إلى أن روح الإصرار والتحدي أول عوامل النجاح مؤكداً أن الجميع يتمتعون بهذه الروح.

من جهة أخرى قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر صباح أمس ، بزيارة لميدان الاديرع الواقع شمال غرب البلاد ، حيث كان في استقباله لحظة وصوله آمر القوة البرية اللواء الركن خالد الصباح وعدد من كبار الضباط.

وقد إستمع خلال الزيارة لإيجاز عن سير مجريات تمرين (البيرق 7) والذي ينفذه الجيش الكويتي بمشاركة قطاعات من وزارة الداخلية والحرس الوطني ، وتضمن الإيجاز إستعراضاً للأهداف التى تم وضعها للتمرين من تعزيز للتعاون و تبادل للخبرات والمحافظة على التنسيق الدائم بين وحدات الجيش المختلفة و القطاعات المشاركة.

بدوره أشاد رئيس الأركان بالجهود المبذولة من قبل القائمين على هذا التمرين ، والروح المعنوية المرتفعة لجميع المشاركين فيه ، مؤكداً على ضرورة الإستفادة من مثل هذه التمارين الدورية لرفع مستوى الجاهزية والمحافظة على مفهوم التعاون بين مختلف القطاعات العسكرية بالدولة.

ورافق رئيس الأركان خلال الزيارة نائب رئيس الأركان العامة الفريق الركن عبدالله نواف الصباح ومعاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط العميد الركن محمد عبدالله الكندري وعدد من كبار ضباط الجيش.