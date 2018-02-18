الدولار يتدهور إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2014

تواجه الأسواق صعوبة في فهم الضعف الأخير للدولار في فترة ترتفع فيها عوائد سندات الخزينة وتم فيها ضخ تحفيز مالي في الاقتصاد الأميركي. وارتفعت توقعات التضخم في كافة القطاعات، وتشير نبرة مجلس الاحتياط الفدرالي إلى عدم وجود تردد في تقييد الموقف النقدي. لذا، ما هي العوامل التي يمكن أن تدفع الدولار الأميركي إلى نطاق سلبي باستمرار؟ الإجابات المنطقية هي العجز في الميزانية الأميركية، الحمائية التجارية، السياسة في واشنطن والبنوك المركزية الصقورية حول العالم.

وبالنظر إلى الدين الوطني، الذي يصل الى 20.6 تريليون دولار ويشكّل %105 من الناتج المحلي الإجمالي، من المتوقع أن ينمو إلى %150 من الناتج المحلي الإجمالي مع حلول 2047، وذلك بحسب دراسة أجراها مكتب ميزانية الكونغرس. وأدت التخفيضات الضريبية الأخيرة والخطة الضريبية إلى رفع حدود الإنفاق بمقدار 300 مليار دولار في السنتين القادمتين. وإذا ما أضفنا ارتفاع أسعار الفائدة، فسيشكّل ذلك خطرا كبيرا لأميركا، خاصة إذا ما تراجع الاقتصاد في المستقبل كما شهدنا في سنتي 2000 و2008.

أما بالنسبة لمعدل التأييد الذي يحظى به ترامب، فقد ارتفع من %38 منذ شهرين إلى حوالي %43.5 الأسبوع الماضي. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى تمرير الخفض الضريبي. وستبعث هذه الأرقام برسالة إلى الرئيس مفادها أنه إذا أوفى بوعود حملته الانتخابية فإن ذلك يرفع معدل تأييده. وكانت الحمائية التجارية أحد العناوين الرئيسة خلال حملة ترامب، لذا فإنه من الأرجح أن يكون ذلك هو محور اتجاه السياسة في الأشهر القادمة مع حلول انتخابات نصف المدة هذه السنة.

وقد رفع واضعو السياسة في بنك إنكلترا توقعاتهم بالنسبة لأسعار الفائدة. ويتوقع أن ينهي البنك المركزي الأوروبي برنامجه لشراء السندات هذه السنة ويرفع أسعار الفائدة في بداية 2019. ولكن بنك اليابان يبدو حمائميا حيال تغيير موقفه النقدي خاصة مع إعادة تعيين المحافظ هاروهيكو كورودا. ومن المثير للاهتمام أن الين الياباني والفرنك السويسري قد كانا الأعلى أداء بين عملات مجموعة العشر منذ بداية السنة، ويرجع سبب ذلك إلى ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن بسبب تقلب الأسواق. وتسبب ارتفاع عوائد سندات الخزينة بحركة بيع في سوقي الأسهم والسندات، ويبدو أن المستثمرين ينتظرون المزيد من ارتفاع العوائد قبل أن يعاودوا الاستثمار في هذين السوقين.