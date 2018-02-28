“الدولي” يدعم مشاركته بالاحتفالات الوطنية مع مسيرة “رايد في حب الكويت”

حرصاً على التفاعل مع الاحتفالات الوطنية بمناسبة اليوم الوطني ويوم التحرير، شارك بنك الكويت الدولي مؤخراً في مسيرة «رايد في حب الكويت» السنوية التي نظمها فريق كويت دراجونز، وذلك بمشاركة أكثر من 2000 دراجة نارية و600 سيارة كلاسيكية تحت إشراف نخبة من قائدي الدراجات النارية والسيارات الكلاسيكية على مستوى الوطن العربي والعالم.

وانطلقت المسيرة من شارع الخليج العربي بجانب أبراج الكويت وصولاً إلى مول 360 حيث تم عرض الدراجات أمام الجمهور، كما تضمن الحدث مجموعة من الأنشطة الترفيهية والعروض الرائعة. يذكر أن مسيرة «رايد في حب الكويت» تعتبر إحدى الفعاليات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية وهي بمثابة رسالة إلى العالم بأن الكويت هي أرض الحب والسلام.