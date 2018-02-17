“الدولي” يرعى الحملة الوطنية للتوعية بسرطان عنق الرحم

قدّم بنك الكويت الدولي رعايته لفعاليات الحملة الوطنية الصحية الرابعة للتوعية بسرطان عنق الرحم والتي تنظمها شركة سفيرة للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع المكتب الإعلامي في وزارة الصحة، وذلك بضيافة إدارة النشاط النسائي بجمعية صندوق إعانة المرضى وبالتعاون مع شبكة سيدات الأعمال والمهنيات.

تضمنت الحملة لقاء تعريفي ومحاضرة توعوية ألقتها الدكتورة ابتهال الحبيب، استشاري طب العائلة، تحت عنوان (أسبابه وطرق الوقاية منه)، مشيرة إلى أهمية المحافظة على مثلث الصحة عند المرأة، وهو الذي يتألف من الصحة الجسدية والنفسية والروحية، وذلك للحفاظ على سلامتها وضمان ممارستها لحياتها المهنية والاجتماعية بشكل طبيعي وفعال.

أشادت مديرة الحملة الصحية ورئيسة ومؤسسة شركة السفيرة للمسؤولية الاجتماعية، مها البغلي، برعاية بنك الكويت الدولي لهذه الحملة مؤكدة أن الشراكة المجتمعية بين القطاع الخاص والعام في دعم هذا النوع من الحملات التوعوية وبرامج المسؤولية الاجتماعية يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في دولة الكويت الحبيبة.

ومن جانبه، أوضح مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «أن الدولي يحرص دائماً على المشاركة في الفعاليات التي تهم وتمس مختلف شرائح المجتمع، مع التركيز على المواضيع الأساسية التي يعاني منها المجتمع الكويتي، وذلك باعتباره مصرفاً وطنياً رائداً في مجال المسؤولية الاجتماعية».