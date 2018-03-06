«الدولي» يرعى فعاليات معرض «لايت اكسبو»

بالتزامن مع مشاركته باحتفالات اليوم العالمي للمرأة، أعلن بنك الكويت الدولي عن رعايته للسنة الرابعة على التوالي لفعاليات معرض «لايت اكسبو» المخصص لعرض المستلزمات الرمضانية من أزياء وإكسسوارات بمشاركة مجموعة من صاحبات المشاريع الكويتيات والمصممات الخليجيات، والذي من المقرر تنظيمه في أرض المعارض بمشرف خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس الجاري.

يذكر أن فكرة هذا المعرض السنوي تقوم على دعم صاحبات المشاريع الكويتية الصغيرة وبناء مجتمع تجاري من خلال التعاون وتبادل الأفكار، كما يتميز بمشاركة أفضل المصممات من الكويت ودول الخليج، إلى جانب حضور أشهر المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «أن الدولي يفتخر بأن يكون جزءاً من هذه المبادرة التي تدعم سيدات الأعمال والشابات الموهوبات، وذلك إيماناً منه بأن المرأة تلعب دوراً هاماً في تحقيق النمو والتقدم الاقتصادي للبلاد. ومن هذا المنطلق، يحرص الدولي على تخصيص جزء كبير من مبادراته الاجتماعية لتمكين المرأة، وذلك من خلال رعايته للمبادرات الهادفة إلى دعم وتعزيز قدرات المرأة الكويتية في المجتمع.»

كما أضاف ناجيا أن فريق من الدولي سيتواجد في جناح خاص طيلة فترة المعرض، وسيكون موظفي البنك على أتم الاستعداد للإجابة على أسئلة واستفسارات الزوار الخاصة بمنتجاته وخدماته المصرفية، إلى جانب اطلاعهم على حملاته التسويقية وعروضه الترويجية الجديدة التي تناسب تطلعات واحتياجات مختلف شرائح المجتمع.