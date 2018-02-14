«الدولي» يرعى مشاريع تخرج طلبة الهندسة

حرصاً منه على دعم الأنشطة الطلابية والفعاليات الشبابية الفعالة، قدّم بنك الكويت الدولي مؤخراً رعايته لعدد من مشاريع تخرج طلبة كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت، وذلك تقديراً لكونهم عصب أساسي في بناء مستقبل المجتمع الكويتي وتطوره.

ومن المشاريع التي رعاها الدولي مشروع تخرج الطالبات نوره الشمري، دعاء الرفاعي وسارة المطيري، والذي يدور حول ابتكار طريقة جديدة لحساب نسبة التوازن استناداً إلى مختبر السلوك الطوري لموائع مكامن النفط. ويهدف هذا المشروع إلى تحليل بيانات مختبر السلوك الطوري لموائع مكامن النفط من حقول مختلفة حول جميع أنحاء العالم ومن ثم إنشاء علاقة جديدة لحساب قيمة نسبة التوازن مع وجود حد أدنى من الخطأ بالمقارنة بقيمتها مع العلاقات الأخرى والقيمة الثابتة في المختبر.