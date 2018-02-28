على الدوحة أن تختار بين التزام حسن الجوار أو الاستمرار في دعم الارهاب

“الإخوان” لم يقدموا للعالم سوى تنظيمات إرهابية مثل “القاعدة داعش والنصرة”

أكدت الدول الأربع المقاطعة لقطر أن “الأزمة السياسية الصغيرة مع قطر يجب أن تحل في إطار جهود الوساطة الكويتية القائمة والتي يقودها سمو الامير الشيخ صباح الأحمد الجابر”، مؤكدة ان جهود سموه “تلقى كامل الدعم والتقدير من قيادة دولنا ومازلنا نرى بأنها القناة الأمثل لمعالجة أسباب هذه الأزمة السياسية ونتائجها”.

جاء ذلك في كلمة القاها المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير عبيد سالم الزعابي باسم الدول الاربع امام مجلس حقوق الانسان ردا على كلمة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في المجلس والتي “تضمنت العديد من المغالطات” بحسب الزعابي.

ودعت “الدول الاربع” (المملكة العربية السعودية والامارات والبحرين ومصر) القطريين الى “أن يختاروا بين أن يكونوا دولة تؤمن بمبدأ حسن الجوار وتسعى للانخراط في علاقة إيجابية مع محيطها مثلها مثل بقية دول العالم المتحضرة أو أن يستمروا في انتهاك القانون الدولي والاتفاقيات والصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة بمحاربة الإرهاب وتمويله وداعميه”.

وشددت على انه “لا يمكن أن تقوم قطر بالشيء ونقيضه في آن واحد، ما تريده دولنا من قطر هو أن تغير سلوكها القائم على دعم المنظمات الإرهابية والتوقف فورا عن تمويلها كما نطالبهم من هذا المحفل الدولي بأن لا يجعلوا من الدوحة مكانا يحتضن شخصيات تبرر الأعمال الإرهابية”، مضيفة ان “قطر التي ما فتئت تحدثنا عن احترام كرامة الإنسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها هي ذاتها التي تحتضن قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين الذين لم ير منهم العالم سوى فكر ظلامي لم يقدم للبشرية سوى تنظيمات إرهابية مثل القاعدة التي تفرعت منها جماعات إرهابية أخرى لا تقل عنها إجراما وظلامية مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة”.

وأكدت “الدول الاربع” الاستمرار في “ممارسة حقها السيادي بمقاطعة حكومة قطر الذي يكفله لنا القانون الدولي، دفاعا عما نتعرض له من أذى وإضرار متعمد بأمن دولنا والتدخل بشؤوننا الداخلية وعدم احترام قطر لمبدأ حسن الجوار”.

وكان وزير خارجية قطر اتهم الدول الاربع بانتهاك حقوق الانسان من خلال المقاطعة، مطالباً مجلس حقوق الانسان بالعمل على وقف ما اسماها “انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار المفروض على الدوحة ومحاسبة المسؤولين عنه”.

وقال آل ثاني في كلمته ان “ما يثير الدهشة والاستغراب في آن واحد أن الدول التي فرضت هذه التدابير القسرية الانفرادية على بلادي هي دول أعضاء بالمجموعة الرئيسية المقدمة لقرار مجلس حقوق الإنسان حول (حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية)”، معتبرا ان “هذا السلوك الغريب في التعامل مع قرارات المجلس يعكس التناقض الكبير بين قناعات هذه الدول وسياساتها من جهة، وبين مواقفها وتوجهاتها داخل المجلس من جهة أخرى”.