القطان: قبول 25 ورقة عمل ومشاركة 56 محاضرا في المؤتمر

كتبت ـ مروة البحراوي:

كشفت رئيس كلية الرعاية الصحية الاولية ورئيس مركز اليرموك الصحي الدكتورة هدى الدويسان عن تخريج ما يزيد على 400 طبيب كويتي في مجال طب العائلة، يشكلون 30 % من الاطباء العاملين في مراكز الرعاية الصحية الأولية من برنامج البورد الكويتي في سنواته الخمس.

وقالت الدويسان في مؤتمر صحافي للاعلان عن قرب انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي الخامس لمنظمة أطباء العائلة لإقليم الشرق الأوسط، أن الستراتيجيات والخطط الموضوعة للكلية وبالتحديد لبرنامج طب العائلة تهدف الى رفع نسبه اعداد اطباء العائلة في الكويت الى النسب العالمية في الدول المتقدمة، والتي تشير إلى ان كل طبيب عائله يشرف على علاج ومتابعة 160 مواطنا فقط وليس 3500 مواطن كما هو موجود لدينا الان.

وأوضحت ان الكويت حرصت على تطوير أنظمة وإجراءات التدريب والتطوير المهني للكوادر الطبية العاملة في قطاع الرعاية الصحية الأولية، من خلال معهد الكويت للاختصاصات الطبية والذي يحتضن كلية الرعاية الصحية الأولية.

وتابعت الدويسان إن مشاركتنا بمؤتمر «ونكا» الاقليمي الخامس وغيره من المؤتمرات والاجتماعات في مختلف المحافل العالمية، هو بالتأكيد فرصه للاطلاع على أحدث التطورات في جميع جوانب برامج طب العائلة، واستغلال جميع الفرص للتعرف على زملاء مهنة من جميع أرجاء العالم، وتبادل المعلومات والانخراط ضمن شبكات التواصل، مما من شأنه أن يكون داعما ورافدا مهنيا متواصلا، يمدنا بحلول وخبرات مستدامه.

ومن جهتها، قالت اختصاصي طب العائلة في منطقة الفروانية الصحية د. مريم القطان إن الكويت نجحت باستضافة المؤتمر الإقليمي الخامس لمنظمة أطباء العائلة لإقليم الشرق الأوسط خلال في الفترة من 1 الى 3 مارس المقبل تحت رعاية وزير الصحة د. باسل الصباح.

واضافت ان انعقاد هذا المؤتمر لأول مرة في الكويت يأتي إيماناً بأهمية تبادل الخبرات الطبية مع الدول الشقيقة في الشرق الأوسط، حرصا على تنمية المهارات الطبية المتعلقة بالرعاية الصحية الإولية، مبينة ان المؤتمر يهدف إلى الاطلاع على أحدث الأبحاث العلمية وآخر المستجدات الطبية التي تخص أطباء العائلة وخدمات الرعاية الصحية الأولية والمساهمة في تطوير الخدمات الصحية.

وأشارت الى قبول 25 ورقة بحث للمشاركة بالمؤتمر من أصل 120 ورقة مقدمة من العديد من دول المنطقة، مشيرة إلى ان اللجنة المنظمة والعلمية سعت لاستقطاب عدد من المحاضرين المتميزين ليشاركوا زملاءهم خبراتهم من خلال المحاضرات النظرية وورش العمل، وأضافت 56 محاضرا يشاركون في المؤتمر بواقع، 12 محاضرا دوليا، 24 محاضرا من الشرق الأوسط، و 20 محاضرا محليا، على ان يقوموا بتقديم 47 محاضرة علمية و 24 ورشة عمل موزعة على أيام المؤتمر الثلاث والتي سيحمل كل يوم منها فكرة رئيسة مستقلة.