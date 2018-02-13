زار الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. بدر الدويش جناح الرئاسة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 32 مجد ورؤية»، وكان في استقباله مدير العلاقات العامة بوكالة الرئاسة جمعان عسيري، مدير معرض الحرمين الشريفين بالوكالة فايز الفايز، وكيل إدارة العلاقات العامة عامر عبدالرحيم بخاري.

وجال الدويش في أرجاء الجناح، واطلع على محتوياته التي تضم عرضاً تاريخيا لمراحل تطور عمارة الحرمين الشريفين والخدمات المقدمة بهما وشرحاً لمراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة ومراحل تطور فرش الحرمين الشريفين، بالاضافة الى نماذج من نوادر المخطوطات التي تضمها مكتبتا الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي الشريف.

كما حضر نشاط قسم مقرأة الحرمين الشريفين واطلع على أفلام الرئاسة الوثائقية والترويجية عن نشاطات إدارة الإعلام والاتصال وغيرها من الأقسام المختلفة التي يضمها جناح الرئاسة.

وفي ختام الزيارة ثمن الدويش جهود القائمين على الجناح، ودورهم الواضح، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح لإبراز جهود ولاة الأمر في العناية والرعاية بالحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار.

وكان الدويش قام بزيارة مماثلة لخيمة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في مهرجان الجنادرية الـ 32.