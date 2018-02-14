د. خالد عايد الجنفاوي

د. خالد عايد الجنفاوي

وفقاً لأحد المصادر: الديماغوجي هو أي شخص يمارس دور التحريض وتهييج الجماهير بهدف التكسب السياسي وبخاصة هذا النوع من الآفات البشرية يكونون عادة ماهرين بالتلاعب بمخاوف وبعواطف وببساطة تفكير أغلبية من يتبعونهم، وهم بشكل أو بآخر أولئك النفر المشوشان، وفي بعض الاحيان الحمقى وزعامة الديماغوجي على من يتبعونه لا ترتكز بالضرورة على تصديق عامتهم بما يهذر ويجادل به، بل يربط الديماغوجي بأتباعه وبمؤيديه علاقة غريبة من الناحية المنطقية حيث يحكمها في الكثير من الأحيان الخوف اللامنطقي والرهبة المتخيلة، مما يمكن أن يفعله الديماغوجي بمن لا يسمعون كلامه، ولا يطيعون أوامره!

الديماغوجي يأسر ويقيّد قلوب عامة أتباعه الذين يرتعبون من كاريزميته المتضخمة، فسيكلوجية الخوف الجماعية في سياق علاقة المحرض بأتباعه ترتكز على إثارته للعواطف البدئية، و الايمان المزيف من قبل بهذا الشخص الأشر بأن كل ما سيخرج من فمه هو الحقيقة بعينها، وأن كل تنفيذ لأوامره، حتى لو نافت العقل والمنطق، هو تحقيق للرغبة الشخصية الذاتية، فسِرُّ نجاح الديماغوجي في سيطرته على أتباعه ينكشف دائماً في قدرته على زرع أهدافه الشخصية في قلوب وعقول أتباعه، فأهدافهم تصبح أهدافه الشخصية، والعكس صحيح، ويترعرع الديماغوجي وسط مجموعة من الناس من لديهم من الأساس، سواء بسبب التنشئة في الصغر أو بسبب ظروف معينة مروا بها في السابق استعداد نفسي للتخلي عن حرياتهم الفطرية والتي منحها الله عز وجل لهم وقت مولدهم، والتي تتمثل عند الناس العاديين في حرية الارادة والاختيار، فضحايا أو أتباع او حمقى الديماغوجي لا يمتلكون عادة ولو واحد في المئة من السيطرة على ما يأخذونه من قرارات في حياتهم اليومية، فاتباع أو ضحايا الديماغوجي أشباح تُرَىَ ولا تَرَى، تنطق لكنها لا تُفْقَه، بل لا يتجاوز ما تفعله هذه النوعية المسكينة من البشر خلال حياتهم اليومية سوى تنفيذ أصم لرغبات الديماغوجي، وهم بالطبع ضحايا لا حول لهم ولا قوة ولا سيطرة كاملة لهم في ما يدور حولهم أحياناً من عبث وتدمير ديماغوجي، بل ربما يجدر مد يد العون لهم لأنهم في ورطة بسبب حمقهم ورعونتهم وطيشهم الصبياني.

كاتب كويتي

@aljenfawi1969