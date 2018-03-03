الديوان الأميري يشكر المعزين بوفاة الجازي الأحمد

تقدم الديوان الأميري: “باسم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وأسرة آل الصباح بالشكر الجزيل الى كافة الاخوة المواطنين والمقيمين الكرام الذين شاركوا بتقديم التعازي بوفاة المغفور لها الشيخة الجازي الاحمد الجابر”.
واضاف: “اذ نسأل الله تعالى ان يجزيهم خيرا ويحفظهم من كل مكروه وندعوه سبحانه وتعالى ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وان يسكنها فسيح جناته”.
الوزارة أبلغت معظم المعلمين المشمولين بانهاء الخدمات كتبت ـ رنا سالم: تأكيدا لما ن
أعلن ديوان الخدمة المدنية عن ترشيح دفعة جديدة للعمل لدى الجهات الحكومية اليوم وذل
تكليف الباحثين بخدمات أكثر من مدرسة وعجز في المناطق التعليمية وديوان الخدمة يرفض
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