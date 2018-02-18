أكدت مصادر مطلعة أن فريق ديوان المحاسبة للتدقيق على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية استفسر عن سبب استمرار بعض من الوظائف الإشرافية التعليمية على الرغم من وجود كتب تفيد بسحبها ولعدم استيفائها شروط شغل تلك الوظائف وكونهم محولين من ادارات اخرى غير تعليمية.

وقالت المصادر: ان ديوان المحاسبة استفسر عن سبب استمرار مدير إدارة السراج المنير في منصبه بالرغم من وجود كتاب من إدارة الفتوى والتشريع يفيد بسحب قرار نقله الى تلك الوظيفة، وكذلك أسباب استمرار تثبيت مراقب حلقات القرآن الكريم بالرغم من وجود كتاب من مراقبي شؤون التوظف بديوان الخدمة برفض تثبيته لعدم استيفائه شروط التثبيت.

كما طلب ديوان المحاسبة الإفادة عن مدى قانونية منح منصب إشرافي أو كادر تعليمي لمراقب دور القرآن الكريم ورئيس قسم حلقات القرآن الكريم بإدارة الدراسات الإسلامية.

واضافت المصادر: انه تم تشكيل لجنة للوظائف الإشرافية التعليمية في شهر سبتمبر الماضي كان من مهام هذه اللجنة وضع شروط واختبارات للراغبين بشغل وظيفة إشرافية تعليمية بقطاع الدراسات حيث تقدم 700 شخص لها، واسفرت نتائج المتقدمين عن رسوب معظمهم بنسبة تفوق 50% ما جعل قرارات لجنة الوظائف عرضة للطعن خصوصًا مع وجود ملاحظات ديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع، حيث شُكلت اللجنة في عهد الوزير السابق محمد الجبري.

ولفتت المصادر الى أنه تم اخيرًا تشكيل لجنة لمقابلات مجتازي الاختبارات من المتقدمين للوظائف الإشرافية والغريب أن هذه اللجنة تحمل نفس الأسماء التي وردت عليها استفسارات من ديوان المحاسبة، مستغربًا أن تتم هذه المخالفات القانونية بعهد الوزير د.فهد العفاسي وهو القادم من إدارة الفتوى والتشريع المختصة بإعطاء الرأي القانوني في مثل هذه المسائل.