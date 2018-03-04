الرأي والرأي الآخر… وقدسية الكلمة!

حسن علي كرم

حسن علي كرم

وانا أزمع كتابة هذا الموضوع، قفزت الى ذاكرتي أبيات من قصيدة طويلة قالها أمير الشعراء احمد شوقي بمناسبة تأسيس اول نقابة صحافية في مصر، ومطلعها :

« لكل زمان مضى اية

وآية هذا الزمان الصحف

لسان البلاد و نبض العباد

وكهف الحقوق وحرب الجنف».

الى ان يقول:» فيا فتية الصحف صبراً اذا

نبأ الرزق فيها بكم وأختلف».

القصيدة طويلة، وتليق بتلك المناسبة، لكن بيننا وتاريخ القائها ومناسبتها زهاء الثمانية عقود، كانت الصحف في ذلك الزمان ما ان تلفظ من المطبعة حتى تتلقفها الايادي العطشى للقراءة، ومتابعة ما يدور في العالم، خصوصاً ان في تلك الأزمان كانت وسائل الاعلام في اول نشوئها، بل لعلها كانت جديدة او بالأحرى طارئة على القارئ العربي الذي كان ما زال التعليم النظامي في اول بواكيره، وغالباً ما كان يعتمد على الكتاتيب التي تعلم المبادئ الأولية من ختم القرآ والحساب واللغة العربية، اما عندنا في الكويت فكانت مادة مسك الدفاتر من الضرورات للطالب بحيث يستطيع اذا اتقن مبادئ الحساب الأولية ان يتوظف لدى تاج حتى يمسك حساباته من الوارد والصادر، ومن البيع والشراء.

رغم بساطة وبدائية التعليم أنئذٍ وقلة الوسائل الحضارية الحديثة وظروف اخرى، لعل المواصلات والاتصالات والظروف المعيشية والحياتية بعامة والانغلاق وقلة الوعي، كل ذلك كان من المعوقات للنهوض وانفتاح الوعي، ورغم ذلك، كان هناك شغف غير طبيعي بالقراءة والاطلاع لدى المتعلمين، بل وحتى عند الأميين، فكانت الصحيفة تنتقل من يد الى يد ومن بيت الى بيت، وجار الى جار وعبر البحار وبين الركبان.

في الكويت،مثلاً، كانت تصل الصحف المصرية بعد صدورها بشهر بوسائط مضنية وعجيبة، فتأخذ الصحيفة لفة كاملة حيث تبحر من القاهرة الى بومبي في الهند لتصل عبر ألسفن الكويتية المبحرة من هناك العائدة الى الكويت.

يذكر الشيخ عبدالله الجابر الصباح،رحمه الله،ان الصحف المصرية كانت تصل الى الكويت وهناك من كان يشترك فيها، وبالمناسبة ينبغي التذكير، لقد عرفت الكويت الصحف في حقبة مبكرة من القرن الماضي حيث كانت مجلة»الكويت» التي اصدرها الشيخ عبدالعزيز الرشيد في سنة1928 اول المقتحمين ميدان الصحافة،وكان يطبعها في مطابع في البصرة بالعراق، ومعروف ان الشيخ الرشيد صاحب كتاب»تاريخ الكويت» تلقى تعليمه العلمي والديني في الأزهر الشريف في مصر، ومن المؤكد ان يتأثر بأجواء الحرية والصحافة هناك، اذ كانت تصدر مجموعة من الصحف كـ»الأهرام» و»الهلال» و»السياسة» و»اللطائف» وغيرها التي لا تسعفني الذاكرة حالياً لتذكرها، لكن يبقى الاهم ان هناك صحافة تصدر وقارئا يقرأ واجواء من حرية التعبير تتوافر و وعيا ثقافيا و سياسيا وأجتماعي يتشكل وهو في المقابل انتقل ليتشكل في بقاع اخرى من الوطن العربي، لعل الكويت احداها.

لم تكن الحرية منذ الأزل تتوافق مع ميول السلطات الحاكمة، فالحرية او بالأحرى المجاهرة بالقول والرأي سواء في الشؤون العامة والاحوال المعيشية او حقوق الفرد، كان من الاعمال المحرمة والمجرمة، ومن كان يتعاطاها علناً او حتى خلف الابواب المغلقة، لم يكن مصيره الا الهلاك في السجون المظلمة او الهلاك خارج السجن، الا ان الحرية التي ناضل من اجلها الأحرار والفلاسفة وشرفاء الرأي والقلم، كان لا بد في النهاية من ان تنتصر وتشرق شمسها على الارض ويكون حق التعبير والنقد من المبادئ الاساسية في الدساتير، و مكفولاً لكل صاحب رأي وعقل.

من نعم الله على الانسان ان ميزه، جل شأنه، بالعقل عن بقية خلقه، لذلك احترام العقل هو احترام لخالقه، لان الله سيحاسب الانسان يوم الحساب بعقله «وليس على المجنون حرج» وكلما كان العقل راجحاً كان الحساب أشد، لكن علينا الا نغالي في الرجحان الا بعد الاختبار فكم من السفهاء والمرجفين الذين يزعمون او يدعون الرجاحة ما هم الا تافهون وجهلة، وما ادعاء رجحان الرأي عندهم الا من قبيل الفضول والمناكفة والوصولية او السعي للشهرة.

يقول الشاعر:» و واعجبا كم يدعي الفضل جاهل

و وا أسفا كم يدعي النقص فاضل»، هكذا أذن هناك الجهلاء الذين يدعون ويخوضون بامور تدميرية لهم وللمجتمع ويكابرون ولا يعترفون بالخطأ، والرجوع للرأي الصواب أذا سمعوه من غيرهم!

واذا كانت قبل ثمانية عقود آية ذلك الزمان الصحف، فلا مراء ان آية هذا الزمان الطائش والشيطاني وسائل الاتصالات الجهنمية الحديثة التي لا يبدو انها ستتوقف عند حدود معينة، بل لعلها ثورة تكنولوجية مستعرة وتهافت لا ينقطع، ولذلك أتصور ان هذا البحر من وسائل الاعلام الحديثة الشيطانية التي رغم تقنيتها الجبارة الا انها تفيض عن الحاجة الفعلية لاستخدامات الانسان، خصوصاْ ان العبث وإساءة الاستعمال باتا احدى الوسائل الخطيرة كنشر اخبار كاذبة وبث الإشاعات المضللة، والاساءة الى الأخرين او تلطيخ سمعة الأبرياء، لذلك كان علينا الا ننجرف مع المرجفين والتافهين والكاذبين والا نصدق اي خبر او تعليق يصلنا على جهازنا المحمول الا بعد التأكد من صحته، كذلك في المقابل ليس كل رأي راجح ولا كل رأي تافه او مضلل.

ان احترام الرأي والرأي الاخر الذي اصبح من السمات الحضارية والتمدن متى ما وضع في إطاره القانوني والأدبي والاجتماعي ينبغي ان يكون موضع قبول واعتراف، سواء من السلطات الحاكمة او من الأفراد، بشرط الا يخرج عن السياق القانوني، فالقول»الحرية للمغردين او الحرية لأهل الرأي» ينبغي ان يحترم المغردون واهل الرأي القانون اولاً والا ينحرفوا عن الإطار الاخلاقي والكلمة المناسبة، فالكلمة مسؤولية، فانت تمسك على ناصية كلمتك طالما لم تخرج من فمك، وأذا خرجت تضاعفت مسؤوليتك ازاء كلمتك امام الرأي العام، ولقد قال الاولون» رأيك صواب يحتمل الخطأ ورأيي خطأ يحتمل الصواب»، لكن ليس معنى هذا قطعاً في كل الاحوال ان يحتمل الرأي الصواب او الخطأ الا بعد التمعن بقائل الرأي، فكم من التافهين والسفهاء والجهال يدعون انهم فلاسفة واهل رأي وهم أتفه حتى من التفاهة، لذلك نقول ان قدسية الرأي ينبغي ان تقابلها قدسية الكلمة، لان الكلمة أمضى من الرصاصة والحروب تبدأ بكلمة والفتنة كلمة، ولا فرق هنا بين قاتل مأجور وكاتب او مغردٍ مأجور، فالأول يقتل بالرصاص والثاني بالقلم، فيما يخالف القاتل او الكاتب او المغرد المأجور عن من يضرم نيران الفتنة والشقاق في المجتمع الامن.

صحافي كويتي