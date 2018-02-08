بغداد – وكالات: مهدت الرئاسة العراقية، أمس، الطريق أمام الحكومة والبرلمان لتأجيل الانتخابات المحلية لحكومات المحافظات وفصلها عن البرلمانية العامة على أن تجري أواخر العام الحالي بدلا من مايو المقبل، فيما تتجه اللجنة القانونية البرلمانية لرفض الاعتراضات على قرار منع حملة الشهادة الاعدادية من الترشح للانتخابات.

وشددت الرئاسة على ضرورة إجراء إنتخابات الحكومات المحلية لمجالس المحافظات العرقية الثماني عشرة بموعد أقصاه اكتوبر او نوفمبر المقبلين، مشيرة إلى أن الرئيس فؤاد معصوم اجتمع مع نائبيه نوري المالكي وأسامة النجيفي وبحث معهما “التطورات السياسية وعدداً من القضايا الوطنية” من دون توضيح سبب غياب النائب الثالث اياد علاوي عن الاجتماع.

وأكدت الرئاسة عقب الاجتماع في بيان نشرته جريدة “إيلاف” الإلكترونية على وجوب اجراء الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات للحكومات المحلية قبل نهاية العام الحالي وضرورة تركيز اهتمام خاص “لتوفير المتطلبات القانونية والآليات التنفيذية لضمان تحقيق ذلك”.

وشدد الاجتماع الرئاسي على “ضرورة الاسراع في تمرير الموازنة الاتحادية للعام 2018 بعد إجراء حوارات صريحة للوصول إلى تفاهمات مع جميع الأطراف المعترضة، فضلاً عن ضرورة عمل البرلمان على تشريع حزمة من القوانين في الفترة المتبقية من عمر البرلمان كا جرى بحث موضوع تأخير رواتب الموظفين والإستقطاعات وسبل معالجتها”.

كما دعت الرئاسة إلى مواصلة الحوارات بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان وإقرار عمل اللجان المختصة المشكلة من الجانبين للوصول إلى تفاهمات وحل المشكلات الراهنة في أقرب وقت.

كما بحث الإجتماع أزمة المياه وشدد على ضرورة وضع الحلول والخطط اللازمة لمواجهة الأزمة والحد من تأثيراتها على المواطنين والواقع الزراعي في البلاد.

إلى ذلك، رفضت الجنة القانونية البرلمانية الاعتراض على فقرة من القانون الجديد للانتخابات يحرم حملة شهادات الاعدادية من الترشح إلى الانتخابات، حيث أن هناك حوالي 90 نائبا حاليا من بين مجموع عدد أعضاء البرلمان البالغ 328 نائباً لايحملون شهادات البكالوريوس الجامعية، ولذلك فإنه سيتعذر عليهم الترشح مجدداً يضاف اليهم عدد آخر غير معروف ممن زوروا شهاداتهم فيما لم يشر القانون إلى المتهمين بالفساد.

في سياق متصل، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن تمديد فترة استلام قوائم المرشحين للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إلى 15 فبراير الحالي.

من جهة أخرى، نددت هيئة علماء المسلمين في العراق، أمس، بادراج أمينها العام مثنى حارث الضاري، على قائمة الإرهاب بدعوى “دعمه للإرهاب”، واصفة هذه التهمة بأنها “سياسية طائفية”.

ومدافعا عن القائمة الجديدة، قال رئيس اللجنة الأمنية بالبرلمان حاكم الزاملي، إن “القائمة لم تصدر اعتباطا، بل بناء على ورود معلومات تفيد بتورط هؤلاء بالإرهاب”، مضيفاً إنها “ستعمم في المطارات والمنافذ الحدودية والدول المجاورة والدول التي يقيم فيها المطلوبون”.

ميدانياً، أعلن رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان (مستقلة في كركوك) نشأت بياتلي، عن اغتيال 19 تركمانيا في محافظة كركوك بالشمال، خلال أربعة أشهر.

وقال بياتلي، إن عدد الذين قضوا جراء الاغتيالات في كركوك شهد ازديادًا مُقلقًا بعد انسحاب قوت البيشمركة في 16 أكتوبر 2017، مضيفاً إن التركمان يشتبهون بالجميع بسبب عدم الكشف عن ملابسات الهجمات.

إلى ذلك، وصل مئات الجنود ترافقهم آليات مدرعة تضم دبابات ومدرعات وناقلات جند مدرعة إلى محافظة البصرة بالجنوبي، بهدف إعادة فرض الأمن والقانون بالمحافظة بعد ارتفاع معدلات القتل والجريمة والنزاعات العشائرية، في حين انتزع الجيش حقلين نفطيين من تنظيم “داعش” وقتل ارهابيين اثنين في طوزخرماتو بمحافظة صلاح الدين بالشمال.