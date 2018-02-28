الرئيس الأفغاني يعرض على “طالبان” وقفاً لإطلاق النار وسلاماً مشروطاً بتحولها حركة سياسية

كابول – وكالات: عرض الرئيس الأفغاني اشرف غني أمس، على حركة “طالبان” وقفاً لإطلاق النار يسبق محادثات سلام مشروطة، لإنهاء حرب مستمرة منذ 17 عاماً في البلاد.

وقال غني في افتتاح الجولة الثانية من مؤتمر إقليمي للسلام “عملية كابل”، “يجب أن يكون هناك إطار سياسي للسلام. ولا بد من إعلان وقف لإطلاق النار، علينا الاعتراف بطالبان حزباً سياسياً، وأن تنطلق عملية تعزيز الثقة”.

واشترط على “طالبان” قبل انطلاق المحادثات الاعتراف بالدستور الذي أبدى استعداداً لـ”تعديله” وكذلك حكومته، مضيفاً “حالياً، القرار بين أيديكم، اقبلوا بالسلام… ولنحقق الاستقرار للبلد”.

ووضع كذلك شرطاً يقضي “باحترام حقوق المواطنين، سيما النساء، طبقا لأحكام الدستور” و”احترام قوى الأمن”، فيما تتعهد السلطات الأفغانية من جانبها بتوفير الأمن لعناصر الحركة الذين يقبلون عرضها، وبأن “تأخذ في الاعتبار” مقترحاتهم، وبرفع قيود منع السفر المفروضة على بعض مسؤوليهم وبالحصول على دعم دولي للمحادثات.

وشدد على أن السلطات “لن تسمح لأي مجموعة مسلحة على صلة بمنظمات إرهابية أجنبية، سواء أكانت حكومية أم لا، على الأراضي الافغانية”، مشيراً من دون أن يسميها إلى تنظيمي “القاعدة” و”داعش”، أو مجموعات إقليمية أخرى، باكستانية أو أوزبكية.

وبشأن المحادثات الثنائية مع باكستان، أعرب عن استعداد بلاده لبدء محادثات بناءة مع إسلام أباد، قائلاً، “سنتغاضى عن كل ما مضى، ونبدأ فصلاً جديداً من العلاقات الوثيقة”.

على صعيد آخر، اعتبرت الولايات المتحدة أول من أمس، أن “طالبان” لا تزال غير مستعدة لإجراء محادثات سلام في أفغانستان رغم الدعوة التي أطلقتها إلى الحوار.

وقالت المتحدثة باسم وزارة وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت للصحافيين، “لا يبدو أن طالبان مستعدة في هذه المرحلة للجلوس على الطاولة والتحدث عن السلام رغم أننا نأمل بأن تصبح كذلك قريباً، لأنها الطريقة الأفضل للتوصل إلى سلام في أفغانستان”.

وأكدت أن أي محادثات سلام يجب أن تكون بين الأفغان أنفسهم وبقيادة أفغانية، مشيرة إلى أن بلادها لا ترى أي حل عسكري للوضع في أفغانستان وتصر على أن الحل سياسي فقط ويتم بالحوار.

من ناحية ثانية، قتل مسلحو “طالبان” أول من أمس، خمسة من رجال الشرطة خلال هجوم على نقطة تفتيش على حدود إقليمي قندهار و أوروزجان بجنوب أفغانستان.

وقال المتحدث باسم شرطة قندهار أحمد ضيا دوراني إن 19 شخصاً، بينهم مدنيان ورجال شرطة، اختطفوا في الهجوم.