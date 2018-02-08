الرئيس الفلبيني يزور البلاد الشهر المقبل

مانيلا – وكالات:

أعلن القصر الرئاسي في الفلبين أن الكويت وجهت دعوة الى الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي للقيام بزيارة رسمية الى البلاد والاطلاع على اوضاع العمالة الوافدة عن قرب للتأكد من تمتعها بحقوقها وحريتها الكاملة.

وذكرت وسائل اعلام فلبينية ان الرئيس دوتيرتي تسلم الدعوة خلال استقباله سفير الكويت مساعد الذويخ اول من امس، مؤكدة انه قبل الدعوة على ان يلبيها الشهر المقبل بزيارة رسمية يتخللها توقيع اتفاقية لتوفير المزيد من الحماية للعاملين الفلبينيين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية عن المتحدث باسم الرئاسة هاري روكي قوله: “ان هناك رحلة سيقوم بها الرئيس إلى الكويت”، مضيفا: “لا يسعني إلا أن أتفهم أن الدعوة وجهت خلال الاجتماع الثنائي الذي جمع الرئيس بالسفير”، مبينا: “اعتقد أن الكويت تريد أن تؤكد للرئيس أن مواطنينا الفلبينيين يتمتعون بالحماية في الكويت وأن يرى ذلك بنفسه”.