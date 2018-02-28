اشاد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس بعمق العلاقات التي تربط بين الكويت وقبرص, مؤكدا ان البلدين يتشابهان في الكثير من الصفات.

وجاءت الاشادة خلال لقاء الرئيس القبرصي القنصل الفخري العام لبلاده في الكويت فهد المعجل وذلك لتهنئته على اعادة انتخابه رئيسا لجمهورية قبرص.

وقال المعجل في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) امس ان الرئيس القبرصي أبدى خلال اللقاء ترحيبه وحبه للكويت وتطلعه لتعزيز وتطوير العلاقات معها في جميع المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

واضاف ان الرئيس القبرصي اعرب عن خالص تهانيه للكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسية الاعياد الوطنية, مشيدا بالعلاقات الطيبة بين البلدين والتي تزداد متانة مع مرور الوقت. وكان المعجل قد شارك في احتفالات سفارة الكويت لدى قبرص بمناسبة الاعياد الوطنية والتي احيتها فرقة الجهراء للفنون الشعبية بحضور رئيس البرلمان القبرصي ووزير الخارجية.

يذكر ان المعجل عمل قنصلا لدى قبرص عام 1967 بحكم العلاقات التجارية المتميزة التي يتمتع بها الى جانب الثقة التي اكتسبها من القيادة السياسية في البلدين حيث اسهم في توطيد العلاقات الديبلوماسية.