الرئيس المصري يشيد بمساهمة الكويت في مشاريع تنمية سيناء

القاهرة-كونا: اشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس بمساهمة دول عربية ومنها الكويت في المشاريع التنموية الجارية في شبه جزيرة سيناء مؤكدا ان «الحرب ضد الارهاب بجانبها حرب للبناء والتنمية».

وذكرت وكالة انباء الشرق الأوسط أن ذلك جاء في كلمة للرئيس السيسي خلال تدشينه مقر قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الارهاب ومتابعته اجراءات تنفيذ العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018» المتواصلة منذ اسبوعين.

وقال الرئيس المصري: إن «المشاريع التي تبلغ تكلفتها 175 مليار جنيه «9٫9 مليار دولار» تم تدبير الجزء الأكبر منها من خلال صناديق دول عربية بقروض تم تقديمها لصالح تعمير سيناء سواء من الكويت أو الامارات أو الصندوق العربي والسعودية».

وأشار في الوقت ذاته الى اهمية «تعمير» شبه جزيرة سيناء التي تبلغ مساحتها نحو 60 ألف كيلو متر مربع مشيرا الى ان «هذه المساهمة تساوي حجم المعمور تقريبا الذي يعيش عليه الشعب المصري من الدلتا حتى أسوان».

وأكد أهمية تعمير شبه جزيرة سيناء «خلال سنوات قليلة» مشيرا في هذا السياق الى ضرورة تعاون كل المصريين «وعلى رأسهم أهالي سيناء».

وشدد الرئيس المصري على أن هذه المعركة «لا مجال فيها سوى هزيمة الارهابيين بكل قوة وكل عنف» مضيفا ان «من يقوم بتسليم نفسه تتم محاكمته طبقا للقانون ومن يرفع السلاح فهو أمر غير مقبول».

قال «لن نهدأ حتى يتم الانتهاء من الارهابيين تماما» معربا عن تقديره للجيش والشرطة ودور جمعيات المجتمع المدني «ضمن الاطار الشامل المخطط من أجهزة الدولة دون تعارض بين بعضها».

كما شدد السيسي على ضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية «للتصدي لكافة التهديدات والمواقف العدائية المحتملة» مع التطوير المستمر في التكتيكات والأساليب التي يتم تتنفيذها وتنفيذ الضربات الاستباقية.