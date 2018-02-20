كتب – محمود شندي:

حقق المزاد العقاري الذي اقامته شركة إدارة الاملاك العقارية (ريم) مساء اول من أمس لبيع 33 قسيمة سكنية واستثمارية فى مناطق الفنيطيس واشبيلية والمهبولة مبلغاً وقدره 8 ملايين دينار.

وبهذه المناسبة قال نائب الرئيس التنفيذي للقطاع العقاري والمشاريع بالشركة المهندس محمد فهد الراشد أن المزاد الذي أقامته الشركة لبيع 30 قسيمة سكنية في منطقتي الفنيطيس واشبيلية، و 3 قسائم استثمارية بمنطقة المهبولة، نجح ببيع 25 قسيمة سكنية بمنطقة الفينيطيس، وقسيمة سكنية واحدة بمنطقة اشبيلية، إلى جانب بيع قسيمتين استثماريتين بمنطقة المهبولة، ليبلغ إجمالي عدد القسائم التي تم بيعها بالمزاد 28 قسيمة من اصل 33.

واضاف أن المزاد الذي امتاز بحسن التنظيم والعرض، شهد إقبالاً كبيراً من قبل شريحة جادة من المواطنين الباحثين عن السكن، والذين تنافسوا فيما بينهم على شراء القسائم المميزة التي عرضت في المزاد والتي بيع أكثر من نصفها باسعارها الابتدائية.

واشاد الراشد بطريقة تنظيم المزاد والشفافية الكبيرة في طرح القسائم السكنية واسلوب عرضها على المواطنين قبل وأثناء المزاد حيث تم عرض المزاد مباشرة للمتابعين على حساب الشركة في التواصل الاجتماعي، الامر الذي انعكس إيجاباً على سير المزاد من البداية وحتى النهاية، وحظي بقبول شريحة المزايدين الذين أبدوا إرتياحاً كبيراً من أسلوب الطرح والبيع.

وثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها موظفو (ريم) لطرح كل ما هو جديد بالسوق العقاري، بما فيها الخدمات التي تقدمها الشركة للهيئة العامة لشئون القصر وغيرها من الشركات التي وضعت ثقتها بشركة إدارة الاملاك العقارية (ريم) لافتا إلى الدور الذي تلعبه (ريم) فيما يتعلق بتنشيط الرعاية السكنية بالكويت، والعمل على إيجاد حلول سكنية بديلة للمواطنين الكويتيين، إلى جانب الدور الذي تلعبه بتنشيط الوضع الاقتصادي من خلال مبادراتها الجادة في هذا الجانب.