كتب – خالد العنزي:

أنهى الرباط الصليبي موسم فيصل واصل نجم يد كاظمة، حيث تعرض لإصابة قوية أثناء مباراة فريقه اول من امس أمام الكويت، بختام الاسبوع الـ14 قبل الاخير من دوري الدمج والتي اقيمت على صالة مركز الشهيد فهد الاحمد بالدعية، وانتهت بفوز الابيض على البرتقالي بنتيجة 29-22 «الشوط الاول 14-13» وادارها الحكمان احمد المطوع وهاني ابل.

وجاءت الاصابة قبل نهاية الشوط الاول بخمس دقائق بعد ان قفز واصل لتسديد الكرة بمرمى الابيض وعند نزوله التفت ركبته وخرج بعدها من الملعب الى احد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج وأجريت لركبته أشعة بالرنين المغناطيسي أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي وقطع بالغضروف ما يعني انتهاء موسم اللاعب مع كاظمة.

وكان واصل قد انتقل مطلع الموسم الحالي من النصر الى كاظمة على سبيل الاعارة لمدة موسم، وقدم مستوى ممتاز مع الفريق جعله يحتل المركز الثالث بترتيب الدمج حيث خاض كاظمة 13 مباراة فاز في 11 منها وتعادل في واحدة وخسر من الكويت فقط.

من جانبه قال واصل: «الحمد لله على كل حال، الاصابة جاءت بوقت حساس الفريق فيه بأشد حاجة لجهود جميع اللاعبين بعد ان ابلينا بلاء حسناً بدوري الدمج وحققنا نتائج ايجابية مكنتنا من التأهل المبكر للدوري الممتاز».

واضاف: انا حزين لهذه الاصابة التي انهت موسمي مع كاظمة الا ان ثقتي كبيرة باللاعبين لمواصلة مشوار المنافسة على لقب الدوري الممتاز، خاصة وان «البرتقالي» لديه خامات طيبة من اصحاب الخبرة والشباب ما يجعلهم يعتلون منصة التتويج بختام البطولة.

وتقدم واصل بالشكر الجزيل لمجلس ادارة نادي كاظمة وجهاز اللعبة والجهاز الاداري والفني واللاعبين على تعاونهم الكبير مع ووقوفهم معه بعد الاصابة ولكل من سأل عنهن منوها بانه سيجري عملية جراحية بأقرب وقت وقد تكون في الكويت او المملكة العربية السعودية.

وعن عودته للملاعب بعد الشفاء من الاصابة بين واصل ان هذا الامر سابق لاوانه وانه لا يستطيع التحديد الا بعد اجراء العملية والشفاء منها.

العميد يواصل الصدارة

وكان العميد «حامل اللقب» قد حقق فوزه الـ13 دون خسارة والذي جاء على حساب كاظمة، حيث يحتل الصدارة برصيد 26 نقطة، بينما كاظمة بالمركز الثالث وله 23 نقطة، وتتبقى جولة اخيرة من الدمج ستقام الاسبوع المقبل، وتأهلت فرق الكويت والسالمية وكاظمة والصليبخات الى الدوري الممتاز، وتبقت بطاقة اخيرة يتنافس عليها برقان الخامس بـ18 نقطة وخيطان السادس بـ16 نقطة، ففي حالة فوز برقان او تعادله يتأهل الى الممتاز، اما خيطان فلا بديل له من الفوز كونه سيتعادل مع برقان بالنقاط الا ان المواجهة المباشرة ستكون من مصلحته.

ويقام الدوري الممتاز من دورين «ذهاب واياب» بين الفرق الخمسة الاوائل بالدمج، حيث يتأهل الاول ومعه 3 نقاط والثاني نقطتين والثالث نقطة والرابع والخامس دون رصيد، والفريق الذي يحصد اكبر عدد من النقاط يحسم لقب الدوري لمصلحته.

اما بقية الفرق من السادس الى الخامس عشر، ستلعب دوري «دور واحد» من مجموعتين، يتأهل منها الاول والثاني للدور الاخيرة وتلعب الفرق بنظام المقص والفائزان يتأهلان الى المباراة النهائية.