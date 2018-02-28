عواصم – وكالات: أصدرت دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب، بيانا مشتركا ردا على كلمة وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وجاء في البيان الذي تلاه المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف عبيد سالم الزعابي، أن “الوفود الدائمة لكل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين تود أن تستخدم حق الرد على ما جاء في بيان وزير الخارجية القطري الذي سعى للمرة الثانية لإشغال مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في قضية أزمة دبلوماسية هم من بادر بإشعال فتيلها وان ما يقومون به من مساعي لتسويق هذه الأزمة الثانوية في المحافل الدولية والإقليمية على أنها أزمة دولية كبرى تستحق لفت انتباه المجتمع الدولي لها لا ينبغي الالتفات لها”.

ودعا الزعابي إلى حل هذه الأزمة السياسية الصغيرة في إطار جهود الوساطة الكويتية التي يقودها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، مؤكداً أن جهوده “تلقى كامل الدعم والتقدير من قيادة دولنا ومازلنا نرى بأنها القناة الأمثل لمعالجة أسباب هذه الأزمة”.

وأضاف إن التقرير الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بناء على دعوة تلقتها من الجانب القطرى تم الرد عليه من دولنا ببيان تفصيلي وسلم للمفوضية، كما عبرنا عن وجهات نظر دولنا على ما ورد في التقرير ببيان صحافي مشترك باسم الوفد الدائمة للدول الأربع المقاطعة لقطر، داعياً “القطريين إلى أن يختاروا بين أن يكونوا دولة تؤمن بمبدأ حسن الجوار وتسعى للانخراط في علاقة ايجابية مع محيطها مثلها مثل بقية دول العالم المتحضرة أو أن يستمروا في انتهاك القانون الدولي والاتفاقيات والصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة بمحاربة الإرهاب وتمويله وداعميه، إذ لا يمكن أن تقوم قطر بالشيء ونقيضه في آن واحد”.

وأشار إلى أن الدول الأربع أكدت دور قطر في دعم الأيدولوجيات المتطرفة والأفكار الإرهابية ونشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف من خلال وسائل الإعلام، داعية إياها إلى تغيير سلوكها القائم على دعم المنظمات الإرهابية والتوقف فورا عن تمويلها كما نطالبهم من هذا المحفل الدولي بأن لا يجعلوا من الدوحة مكانا يحتضن شخصيات تبرر الأعمال الإرهابية.

وأضاف إن قطر التي ما فتئت تحدثنا عن احترام كرامة الانسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها هي ذاتها التى تحتضن قيادات التنظيم الدولى لجماعة “الإخوان” التي لم يرى منها العالم سوى فكر ظلامي لم يقدم للبشرية سوى تنظيمات إرهابية مثل “القاعدة” والتي تفرعت منها جماعات إرهابية أخرى لا تقل عنها إجراما وظلامية مثل تنظيم “داعش” و”جبهة النصرة”.

وأوضح أن “دولنا ستستمر بممارسة حقها السيادي بمقاطعة حكومة قطر الذي يكفله لنا القانون الدولي، وذلك دفاعا عما نتعرض له من أذى وإضرار متعمد بأمن دولنا والتدخل بشؤوننا الداخلية وعدم احترام قطر لمبدأ حسن الجوار الذي يعتبر مبدأ أصيل في العلاقات الدولية”.

في المقابل، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر أن قطر لن تغير سياساتها إذا استمرت المقاطعة للأبد.

واشارت إلى أن قطر تجاوزت المقاطعة على المستويات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية وتعمل على تطوير علاقتها مع دول العالم.

إلى ذلك، تسلم الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، رسالة خطية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن الرسالة سلمها بالقصر الرئاسي، سفير قطر بالخرطوم راشد بن عبد الرحمن النعيمي.