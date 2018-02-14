أعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي عن توقيع شركة البترول الكويتية العالمية اليوم الخميس على اتفاق يقضي بتملك نسبة 50 في المئة من مشروع مصفاة ومجمع بتروكيماويات “الدقم” في سلطنة عمان.

وقال الرشيدي لـ (كونا) امس إن هذا التوقيع يأتي بعد أن تمت الموافقة من المجلس الأعلى للبترول واعتماده لمشروع إنشاء مصفاة الدقم بالمشاركة بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية التابعة لمؤسسة البترول.

وأوضح الرشيدي أن هذه الشراكة “تدعو للاعتزاز والفخر، فالمشروع هو مشروع تنموي وحيوي وسيساهم في دعم اقتصاد سلطنة عمان الشقيقة، إضافة إلى تحقيق توجهات مؤسسة البترول الكويتية فيما يخص قطاع التكرير العالمي، والتي تتمثل في ضمان وإيجاد منفذ آمن لتصريف الهيدروكربونات الكويتية”.

وأشاد بمتانة العلاقات الثنائية مع سلطنة عمان الشقيقة واهمية الشراكة الستراتيجية معها، مؤكدا ان استثمار الكويت في منطقة الدقم الاقتصادية يعد خير مثال على روح التعاون النفطي بين دول الخليج العربي.

وستقام مصفاة الدقم ستقام على مساحة 900 هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع) في منطقة الدقم الاقتصادية الواقعة في جنوب سلطنة عمان بطاقة تكريرية عند التشغيل تبلغ نحو 230 ألف برميل يوميا.

وستنتج المصفاة الديزل ووقود الطائرات بالإضافة إلى النافثا وغاز البترول المسيل، وقد تم اختيار هذا الموقع في إطار الجهود التي تبذلها سلطنة عمان لتطوير هذه المنطقة الواقعة جنوب البلاد وتحويلها إلى مركز للطاقة والخدمات اللوجستية.