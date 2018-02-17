كتبت ـ مروة البحراوي:

أكدت وزارة الصحة استقرار الحالة الصحية للمريضين المحولين من السجن المركزي إلى مستشفى الفروانية، حيث أكدت الفحوصات المخبرية اصابة احدهما بمرض السحايا الفيروسي غير المعدي، وسلامة الأخر من اي التهابات فيروسية، ومن ثم استمرار علاج المريض الاول داخل المستشفى واعادة الثاني الى السجن المركزي بعد التأكد من استقرار حالته الصحية بشكل تام.

وأشار وزير الصحة د. باسل الصباح في تصريح صحافي أمس إلى متابعته الشخصية للحالة الصحية للمريضين، بالتنسيق مع القائمين على مستشفى الفروانية وإدارة الصحة العامة و الجهاز الصحي في السجون.

ومن جانبه نفى نائب مدير مستشفى الفروانية د. محمد الرشيدي في تصريح إلى «السياسة» ما تم تداوله حول ظهور حالات اخرى للسحايا بين نزلاء السجون في أوقات سابقة لظهور الحالتين محل النقاش، وأكد أن المستشفى استقبل الحالة الاولى الاربعاء الماضي 14 فبراير اي، وبعد اجراء الفحوصات والاجراءات العلاجية المتبعة في مثل هذه الحالات، تم التأكد من اصابة المريض بمرض السحايا الفيروسي، بينما أكدت الفحوصات ايضا خلو الحالة المرضية الثانية التي تم تحويلها الى المستشفى بعد ذلك.

وأكد الرشيدي كذلك استقبال المستشفى للمرضى من ادارتي السجون والابعاد والمطار يوميا، سواء في العيادات الخارجية او القطاعات الاخرى داخل المستشفى من طوارئ وجراحة وغيرها من القطاعات في شتى التخصصات الطبية، لافتا الى ان الحالات المحولة جميعا غير معدية، وحالات روتينية كان اخرها مريض يعاني من الفتق وتم اجراء الجراحة له قبل ايام.

وفي بيان لوزارة الصحة أكد وزير الصحة د. باسل الصباح أن وزارة الصحة ممثلة بمستشفى الفروانية اجرت جميع الفحوصات الطبية اللازمة عند الاشتباه بمثل هذه الحالات، حيث تم استقبال المصاب من السجن إلى المستشفى بأعراض تستلزم إجراء فحوصات محددة للتأكد من التشخيص الحقيقي للحالة، وتبين من خلال نتائج الفحوصات أن المريض مصاب بمرض السحايا «الفيروسي» وهذا النوع غير معدي ويتم استقبال وعلاج مثل هذه الحالات على مدار العام، وقد تم إعطاء العلاج اللازم للمصاب ووضعه تحت الملاحظة في مستشفى الفروانية الى حين تماثله للشفاء التام.

واشار الى أن التعامل مع السجين الآخر المخالط للمصاب، كان مجرد إجراء احترازي إضافي، بعدما اشتكى المريض من صداع دون وجود حرارة فتم تحويله فورا إلى مستشفى الفروانية لإجراء جميع الفحوصات للتأكد من سلامته وعلاج أعراضه المرضية الحاليّة ومتابعة تطور الحالة.

وفيما يتعلق ببقية السجناء، اوضح انه اصدر الأوامر للمعنيين في وزارة الصحة فور علمه بالخبر باتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل الفحوصات لجميع السجناء، وتقديم العلاج الوقائي لهم، مع المتابعة المستمرة لأي تغير قد يطرأ على الحالة الصحية لأي من السجناء.

وأكد أن الرعاية الصحية هى التزام حكومي للجميع دون استثناء، حيث أوعز بتقديم تقرير عن مستوى الرعاية الصحية الحاليّة بالمؤسسات الاصلاحية ومنها السجون وأوجه تطويرها بأسرع وقت ممكن، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف السجناء والبيئة الداخلية ونمطية الأعراض والامراض المسجلة وسياسات العمل المتبعة.