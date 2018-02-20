الرشيدي: سنرد على الفضالة بشأن عقد صيانة “الزور الجنوبية” وفق القنوات القانونية

إلزام مقاولي الأشغال بانتاج 20٪ من الطاقة المتجددة للمباني الجديدة والتنسيق مع السكنية لوضع ألواح طاقة شمسية فوق المدارس

كتب- محمد غانم:

ترأس وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس بخيت الرشيدي أمس الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة التنفيذية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه في مؤسسات الدولة بحضور عدد من قياديي الوزارة وممثلين وزارات والمؤسسات الحكومية وجمعيات النفع العام والمحافظات:

وأكد الرشيدي ان الوزارة لديها قانون ينظم عقودها ومناقصاتها ويتم تطبيقه دون استثناء لأي مشروع أو مناقصة.

وقال على هامش الاجتماع: ان الملاحظات التي أوردها النائب يوسف الفضالة بشأن احدى مناقصات الصيانة لمحطة الزور الجنوبية التي طلبت الوزارة من لجنة المناقصات ترسيتها بالأمر المباشر في 2016 سيتم الرد عليها من خلال القنوات القانونية لدى الوزارة .

واقترح الرشيدي أن يتم التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية على تضمين مواصفات انشاء المدارس في المناطق السكنية الجديدة و آلية تركيب ألواح كهروضوئية فوق أسطحها للاستفادة من طاقتها المتجددة في تغذية تلك المدارس مشيراً إلى أن كثير من الدول طبقت هذه التجربة الناجحة.

وأكد على وجود تنسيق بين الوزارة وجهات الدولة المختلفة وخصوصا القطاع النفطي لانتاج 15 % من اجمالي الطلب على الطاقة المنتجة بحلول عام2030 ، وذلك تنفيذاً لرغبة سمو الأمير، متوقعا أن تتمكن الوزارة بالتعاون مع تلك الجهات من تنفيذ خطتها قبل العام 2030.

من جانبه قال وكيل وزارة الكهرباء والماء المهند محمد بوشهري: ان الوزارة سبق وان اتفقت مع وزارة الأشغال العامة أن تلزم المقاولين الذين سيتولون تنفيذ مبانيها بتركيب ألواح كهروضوئية لانتاج مابين 15% ألى 20% من الطاقة التي يستهلكها المبنى مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها عبر لجنة تنمية أستخدامات الطاقة المتجددة حيث قطعت اللجنة شوطا كبيرا في هذا الشأن بالتنسيق مع أعضائها مؤكدا على أن اللجنة ستتمكن من تنفيذ رغبة سمو الأمير في الموعد المحدد.

من جانبه أشاد رئيس اللجنة الفنية المهندس علي العيدي بملتقى الترشيد الأول الذي عقد في شهر ديسمبر الماضي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حيث قدمت الجهات الحكومية العديد من الأوراق العلمية المختصة بالترشيد وكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة كما وضح بعرض مرئي حول مشروع قانون كفاءة الطاقة والاستدامة والذي يشمل تسعة أبواب كل باب يحتوي عدة مواد تهدف لرفع وترشيد استهلاك الطاقة وتأصيل استخدام الطاقات المتجددة بحيث يطبق بمدة لاتزيد عن سنة ونصف ويهدف لتوفير يصل إلى 25% من الاستهلاك بوفر يصل الى 507 ملايين دينار سنويا على مستوى الدولة.

ومن جهته استعرض رئيس لجنة الترشيد المهند خليفة الفريج نتائج مشروع ترشيد (1) الذي نظمته الوزارة العام الماضي بالتنسيق مع وزارة التربية، مشيرا إلى أن الوزارة استأنفت الفصل الدراسي الأول عملها في مشروع ترشيد (2) ،

وأضاف الفريج أن الوزارة زارت حتى الآن 85 مدرسة من أصل 150 مدرسة في مختلف المحافظات حيث زارت في الفصل الدراسي الأول بزيارة 75 مدرسة موزعة على محافظات العاصمة ومبارك الكبير وحولي وبدأت في الفصل الدراسي الثاني زيارة مدارس المحافظات الاخرى.

من جهتها قدمت ممثلة معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتورة فتوح الرقم – مدير برنامج تقنيات كفاءة الطاقة في معهد الكويت للأبحاث العلمية عرضا مرئيا يوضح الدور الذي يقوم به معهد الكويت للأبحاث العلمية من خلال مشاريع برنامج تقنيات كفاءة الطاقة، وكيف تم تطبيق خطة وزارة الكهرباء والماء والتي تهدف إلى توفير 60 % من الطلب على الطاقة المستقبلية بحلول عام 2035، كما استعرضت المشاريع التي تم انجازها والمشاريع الحالية والتي تهدف إلى تحقيق هدف الوزارة الأساسي للوصول إلى الوفر المطلوب.

وقدمت رئيس فريق ترشيد القطاع الحكومي والخاص المهندسة اقبال الطيار عرضا مرئيا عن انجازات الوزارة خلال عام 2017 لخفض الأحمال وخطة عام 2018 بالاضافة للحملات التوعوية للاستعداد لصيف 2018 وحملة منع استخدام الرشاشات المائية في الأعياد الوطنية حيث تم هدر 14 مليون جالون امبراطوري خلال يومين فقط من احتفالات العام الماضي.