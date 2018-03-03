الرشيدي لـ “السياسة”: 16 ألف مريض استقبلتهم وحدة مناظير المرارة في “الفروانية”

كتبت ـ مروة البحراوي:

كشف نائب مدير مستشفى الفروانية د.محمد الرشيدي عن تدشين وحدة مناظير القنوات المرارية والبنكرياس في المستشفى قبل أسبوعين تحت اشراف رئيس وحدة الجهاز الهضمي استشاري الجهاز الهضمي الدكتور صقر السريع.

وأشار الرشيدي في تصريح لـ”السياسة” إلى أن الوحدة استقبلت وعالجت ما يزيد عن 16 الف مواطن ومقيما، خلال الأيام القليلة الماضية، لافتا الى ان الوحدة تختص بتقديم علاج الانسدادات المرارية مثل ازالة الحصوات المرارية وأخذ العينات وتشخيص أمراض القنوات المراريه والبنكرياس.

وأوضح الرشيدي أن مستشفى الفروانية كانت تقوم في السابق بتحويل الحالات التي تحتاج إلى علاج بالمناظير إلى مستشفى مبارك الكبير، نظرا لعدم وجود وحدة متخصصة لعلاج مثل هذه الحالات في الفروانية، وبناء عليه تم انشاء هذه الوحدة التي تقدم خدمات طبية شاملة لأهالي المنطقة من مواطنين ووافدين.

وفي سياق منفصل، كشف الرشيدي عن اجراء المستشفى ما يقارب من 50 الف عملية جراحية متوسطة، صغرى وكبرى خلال عام 2017، في مختلف الأقسام التخصصية ( الجراحة العامة، المسالك البولية، النساء والتوليد، الرنين المغناطيسي، الأسنان، العظام، الأنف والأذن والحنجرة، العيون، الحوادث العامة، غرف الغرز، الجراحة التجميلية وعمليات بدون تخدير) من بينهم 36757 عملية جراحية طارئة و12264 عملية غير طارئة.

وفيما يتعلق بأقسام الطوارئ، أشار الرشيدي إلى ان المستشفى استقبل خلال العام الماضي 902056 حالة حوادث من بينها 427701 مواطن و474355 وافدا، وذلك في سبعة أقسام للحوادث هي ” النساء، الولادة، الأطفال، الحوادث العامة، العظام، العيون، الأسنان والأنف والأذن والحنجرة”.