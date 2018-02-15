شهد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي حفل تخريج دورة المشاة المتقدمة للضباط ، والتي شارك فيها ضباط من الجيش الكويتي.

ونقل الفريق الركن الرفاعي إلى خريجي الدورة تحيات القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني . وأشاد في كلمة له خلال الحفل الذي أقيم تحت رعايته بالمستويات المتميزة التي أظهرها خريجو الدورة والتي عكست بوضوح ما تلقوه خلال فترة التدريب من العلوم والمعارف النظرية والتطبيقية التي ستكون عونا لهم لبلوغ أرقى معدلات الكفاءة القتالية والحفاظ على جهوزيتهم في جميع الأوقات ومختلف الظروف.

وأوصى الضباط خريجي الدورة بالتفاني في خدمة الوطن والنهوض بالأعباء والواجبات المكلفين بها في الحرس الوطني على أكمل وجه، متسلحين بالعلم والإيمان والخبرات التي يعمل الحرس الوطني على صقلها بالدورات المتخصصة ومواكبة كل جديد في المؤسسات العسكرية المتطورة تطبيقا لوثيقة الأهداف الستراتيجية للحرس الوطني 2020 ، ‹الأمن أولا› التي تسعى إلى الارتقاء بمنظومة التدريب وإعداد القوات لأداء مهامها القتالية باحتراف.

وأثنى الفريق الركن الرفاعي على الجهود التي بذلت من اجل إنجاح الدورة وخروجها بهذا المستوى المتميز ، معرباً عن شكره وتقديره للمدربين والضباط.

وحضر الحفل قائد العمليات والخطط اللواء الركن فالح شجاع ومدير ديوان معالي نائب رئيس الحرس الوطني اللواء جمال ذياب ومن الجيش الكويتي رئيس هيئة الحرس الأميري العميد الركن فهد الزيد.