العوضي: 42 ٪ الانجاز بمستشفى الفروانية والاكتمال نهاية 2019

كتب-فارس العبدان:

زار فريق المتابعة بالامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية امس موقع مشروع مستشفى الفروانية الجديد بعد يوم واحد من زيارته لموقع مستشفى الصباح الجديد.

وقال الامين المساعد للتخطيط والمتابعة في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بدر الرفاعي على هامش الزيارة: ان الزيارة شملت جميع مباني المشروع الجديد لمستشفى الفروانية البالغ عددها اربعة مبان هي مبنى المستشفى الرئيسي سعة 955 سريرا والعيادات الخارجية ومهبط طائرات ومبنى عيادات الاسنان الذي يضم 157 عيادة ومبنى مواقف سيارات متعدد الادوار سعة 1400 سيارة بالاضافة الى مبنى متكامل للخدمات الهندسية.

وكشف الرفاعي ان مشروع مستشفى الفروانية الجديد سيوفر 1560 وظيفة للعمالة الوطنية في اطار دعم العمالة الوطنية وتشجيعها واعطائها الاولوية في التوظيف حيث بلغت كلفة المشروع بلغت 265 مليون دينار وبدأت المرحلة التنفيذية للمشروع في عام 2014 متوقعا الانتهاء من انجاز المشروع في نهاية ديسمبر 2019.

ومن جانبها اكدت مدير ادارة اعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية سعاد العوض ان هذه الزيارة الى موقع مشروع مستشفى الفروانية الجديد تهدف الى مواصلة اعمال المتابعة على المشاريع الستراتيجية المدرجة ضمن خطة التنمية ومقارنة ما يتم تنفيذه على ارض الواقع بالبيانات المسجلة على نظام المتابعة الآلي لمشاريع الخطة, مشيرة الى ان نسبة الانجاز بلغت نحو 42 % ومن المتوقع الانتهاء من المشروع نهاية 2019.

وذكرت ان هذا المشروع يأتي ضمن ركيزة “رعاية صحية عالية الجودة” وفي احدى الركائز الاساسية لخطة التنمية وفي اطار برنامج زيادة السعة السريرية للمستشفيات الحكومية, مشيرة الى انه وفق العرض المرئي الذي شهدناه خلال الزيارة فان البيانات الفعلية مطابقة للبيانات المسجلة على نظام المتابعة الآلي .