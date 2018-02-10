الرفاعي: نرفض تحمل أخطاء الجداول الدراسية بـ «التطبيقي» لموظفي المسجل العام

قال أمين سر الجمعية الكويتية لجودة التعليم وأستاذ قسم الإدارة في كلية الدراسات التجارية هاشم الرفاعي أنه من المعيب وضع عمادة القبول والتسجيل في :التعليم التطبيقي» وبالأخص إدارة المسجل العام وموظفيهم شماعة لتحمل أخطاء عمداء الكليات والمشرفين على الجداول في إعداد الجداول الدراسية والتي أصبحت أزلية تتكرر فصلاً بعد آخى وتتزايد رغم تضافر جهود القائمين على إعدادات التسجيل وموظفي العمادة وعملهم الدؤوب والمستمر بعد الدوام الرسمي وخلال العطل ونهاية الأسبوع لتوفير الخدمات الكاملة للطلبة وفق الإمكانات المتاحة.

وأضاف الرفاعي في تصريح صحافي أمس انه لم يمر فصل من الفصول الدراسية من دون مشاكل رغم جهود العاملين دون مقابل مادي او دعم من الإدارة العليا.

وتساءل من المسؤول عن تعرض موظفي إدارة المسجل العام للاهانات والكلمات الجارحة والتهجم والتعدي عليهم من قبل المراجعين وأولياء أمورهم دون رادع او تحرك من مدير التطبيقي لحمايتهم او حتى مقابلتهم والاستماع لهم؟ ولماذا لا يقوم عمداء الكليات المعنية ومساعديهم «للشؤون الأكاديمية والطلابية «وبالذات في كلية التربية الأساسية والتكنولوجيا باستقبال الطلبة والاستماع الى مشاكلهم واحتياجاتهم من مقررات وشعب وعلاجها بدلا من التخلي عن مسؤوليتهم وإرسالهم الى عمادة القبول والتسجيل وإدارة المسجل العام في الهيئة لاسيما أن الكليات هي الجهة المعنية بفتح المقررات الدراسية.

ورأى الرفاعي أن المشكلة الحقيقية تكمن في وضع الجداول دون مراعاة لإعداد الطلبة التي تحتاج للمقررات ودون توزيع سليم على أوقات الأسبوع مضيفا ان المشكلة الأخرى في القبول العشوائي والميزانية غير مدروسة المبعوثة من الكليات لعمادة القبول والتسجيل متسائلا هل يجرؤ المدير العام على إيقاف القبول بالكليات التي تعاني من زيادة أعداد الطلبة.

وبين بأنه لأول مرة في تاريخ الهيئة ووفق الآلية الجديدة للتسجيل امتداد التسجيل الفعلي الى شهرين متتاليين في النظام مستعرضا آلية العمل وجهود موظفي المسجل العام.