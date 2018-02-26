الرماية جاهز لانطلاقة كأس العبدالله الخميس

انهى نادي الرماية تحضيراته لتنظيم بطولة كأس الشيخ جابر العبد الله السنوية التي ستنطلق الخميس المقبل على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي ولمدة ثلاثة أيام متتالية، التي تشمل مسابقات (المسدس والبندقية ضغط الهواء 10 متر والمسدس والبندقية 50 متراً ورماية القوس والسهم الأولمبي) للرجال والسيدات بمشاركة رماة النادي والحرس الوطني.

بدوره، اكد عبيد العصيمي – أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية ان البطولة لها مكانتها الخاصة لدى أسرة الرماية والقائمين على شؤونها حيث يتذكر الجميع بكل فخر واعتزاز الدعم الذي قدمه الشيخ جابر العبدالله لأبنائه الرماة وللنادي منذ نشأته الأولى.

واشاد العصيمي بالدور الكبير والمتميز الذي تقوم به اللجنة المنظمة للبطولة لإخراج هذا الحدث المتميز بصورته المعهودة وبما يليق باسم راعي الكأس كما وجه العصيمي الدعوة للجمهور لمتابعة وحضور فعاليات الكأس.