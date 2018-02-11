«الرماية» ينظم مهرجاناً في القرية التراثية

أعلن نادي الرماية أنه سيتم تنظيم مهرجان مليء بالمسابقات الخاصة برماية البندقية ضغط الهواء يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من فبراير الجاري بقرية الشيخ صباح الاحمد التراثية تزامنا مع أحتفالات دولة الكويت بالاعياد الوطنية، وتقام المسابقات على مدار اليومين بمعدل ثماني مسابقات في اليوم الواحد لكلا الجنسين وسيتم توزيع العديد من الجوائز والميداليات على المشتركين الفائزين بالاضافة الى بعض الهدايا التذكارية .

وبهذه المناسبة وجه عبيد العصيمي امين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية الدعوة لمحبي رياضة الرماية الى المشاركة في مسابقات رماية البندقية ضغط الهواء للمشاركة في المسابقات من كلا الجنسين مؤكداً على حرص مجلس ادارة نادي الرماية على توفير الكادر الاداري والفني من أجل تقديم أفضل خدمه لرواد القرية حيث يتواجد المدربين المختصين برماية البندقية والمسدس ضغط الهواء ومدربي رماية القوس والسهم للرد على كافة الاستفسارات وكل مايخص الرماية.