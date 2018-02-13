في الوقت الذي واجه فيه المتزلجون الجبليون، الرياح العاتية، في دورة ألعاب بيونغ تشانغ الأولمبية الشتوية، لم يواجه نظراؤهم من الروبوتات، مثل هذه المشاكل، في مسابقتهم الخاصة للتزلج، ضمن الدورة الأولمبية.

وتزلجت الروبوتات من مختلف الأشكال والأحجام، وتعثرت في بعض الأحيان، على مسار في منتجع ويلي هيلي للتزلج، على بعد ساعة بالسيارة من بيونغ تشانغ.

وتنافست ثمانية روبوتات من جامعات ومعاهد، وشركة خاصة، اول من امس، لنيل جائزة قدرها عشرة آلاف دولار، في مسابقة التزلج للروبوتات.

وقال لي سوك مين، وهو عضو في فريق تايكوان-في، الذي فاز بالجائزة: «عرفت أن مسابقة التزلج الجبلي، تأجلت مرة أخرى، بسبب الرياح العاتية.. هذا أمر مؤسف».

وأضاف: «الروبوتات تبلي بلاءً حسنًا هنا».

وتعين أن تلبي الفرق متطلبات خاصة، لدخول المسابقة، فكان لا بد أن يتجاوز طول الروبوت 50 سنتيمترا، وأن يقف على قدمين، وأن تكون لديه مفاصل، مثل المرفقين، والركبتين، وأن يكون مزودا بنظام مستقل للطاقة، وأن يستخدم المزالج والزحافات.

وتم تزويد الروبوتات بأجهزة استشعار، على شكل كاميرات، لرصد الأعلام الحمراء والزرقاء في طريقها، حتى تتمكن من المناورة أثناء التزلج على تل للمبتدئين.

تفوق اميركي

على مستوى المنافسات.. لم تخالف الاميركية الشابة كلوي كيم التوقعات وأحرزت ذهبية ألواح التزلج لفئة «هاف بايب» (نصف أنبوب)، امس ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

وهيمنت كيم (17 عاما)، وهي من اصول كورية جنوبية، على المسابقة خصوصا في مرورها الثالث حيث نالت علامة 98,25، بفارق كبير عن الصينية ليو جيايو صاحبة الفضية (89,75) والاميركية أرييل غولد (85,75).

وعلى رغم صغر سنها، تسيطر كيم على ألعاب «إكس» الدولية لهذه الفئة، فتوجت أربع مرات في آخر 3 سنوات، وكانت بعمر الرابعة عشرة عندما نالت لقبها الاول. ولم تتمكن كيم من المشاركة في أولمبياد سوتشي 2014 بسبب صغر سنها (13 عاما).

وسمح تتويجها للولايات المتحدة بمواصلة السيطرة على المنافسات الثلاث حتى الان في ألواح التزلج (سنوبورد) في بيونغ تشانغ، وذلك بعد تتويج ريدموند جيرارد في فئة «سلوب ستايل» لدى الرجال وجايمي اندرسون في الفئة عينها لدى السيدات.

وقالت كيم التي تتحدث الكورية «قبل المرور الثالث، أدركت انني سأحقق الذهب. الشعور رائع. لكن كنت أعلم أنه بمقدوري تحقيق المزيد. لذلك، كان المرور الثالث من أجلي أنا، كي أثبت لنفسي».

بدوره، أحرز النمسوي مارسيل هيرشر أول ميدالية أولمبية ذهبية في مسيرته، بتتويجه في سباقات التزلج الألبي لفئة الكومبينيه (الانحدار والتعرج)، وتقدم هيرشر الذي هيمن على منافسات كأس العالم للتزلج في المواسم الستة الماضية، امس على الفرنسيين أليكسي بانتورو الذي نال الفضية، وفيكتور موفا-جانديه الذي أحرز البرونزية.

وسبق لهيرشر (28 عاما) ان أحرز ست كرات من الكريستال (المركز الأول) في منافسات كأس العالم بين 2012 و2017، وحقق 55 انتصارا وصعد 120 مرة الى المنصة (المراكز الثلاثة الأولى). الا ان حصاده الأولمبي اقتصر هيرشر على فضية سباق التعرج في أولمبياد 2014 في سوتشي الروسية.