الروس يتهمون بوتين بالتخلي عن «المرتزقة»!

موسكو – رويترز:

رأت والدة أحد المرتزقة الروس (الذي يعمل في سورية) فالنتينا برديشوفا أن الكرملين تخلى عن ابنها ومن يقاتلون معه، متهمة الرئيس فلاديمير بوتين بالتنصل من حقوقهم.

وقالت برديشوفا، أول من أمس، إن أكبر أبنائها ويدعى ألكسندر بوتابوف وخمسة رجال آخرين غادروا البلاد للقتال في سورية كمتعاقدين عسكريين في أكتوبر 2017، مضيفة إن أحدهم على الأقل لقي حتفه بعد ذلك وأنها لا تعرف شيئا عن مكان ابنها.

وأشارت برديشوفا التي تبلغ من العمر 80 عاماً إلى أنهم «هناك بصورة غير قانونية، الحكومة تنصلت منهم، حتى بوتين يقول إن جنودنا ليسوا هناك».

وأضافت أن ابنها شارك من قبل في حربين في الشيشان لكنه واجه صعوبات بعد ذلك في العثور على عمل في قريتهم، وذكرت أن مجموعة الرجال التي تضم ابنها سافروا إلى مدينة روستوف أون دون في جنوب روسيا وأنها سمعت لاحقا أنه يعمل في سورية.

وتساءلت «من سيساعدنا؟ سافروا وحدهم، جاء شخص ما إلى هناك واصطحبهم بعيدا. إلى أين ذهبوا؟».