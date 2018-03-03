أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان أن رياضة المرأة على المستوى المحلي لا تزال بحاجة إلى عمل وجهد كبير حتى تحقق أهدافها وتفي بطموحاتها وتأخذ نصيبها على مستوى الممارسة والبطولة، لاسيما في ظل اعتماد اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية لمختلف الألعاب على بناء وتطوير الرياضة النسائية في العالم على نحو عام.

وقال الروضان في رده على سؤال للنائب راكان النصف: ان ستراتيجية الرياضة الكويتية من منظور التنمية التي اعادتها الهيئة العامة للرياضة ووافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 11/5/2015، الاهتمام بالرياضة النسائية وحفزهن للمشاركة والانتساب للأندية الرياضية الجديدة، وتضمنت الرؤية العامة لتطوير الرياضة التي اعدتها الهيئة ووافق عليها مجلس ادارة الهيئة الاهتمام بالرياضة النسائية والتوسع في افتتاح اندية متخصصة للفتيات مع تشجيع الفتيات للانضمام لتلك الألعاب والأنشطة الرياضية لزيادة مشاركتهن فيها، وتضمنت الخطة الانمائية للهيئة (2015-2016- 2020) مشروع تشجيع وتحفيز ممارسة الرياضة في المجتمع منها تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة الرياضية النسائية المختلفة وتباشر الهيئة العامة للرياضة دورها في تطوير الرياضة بصفة عامة والرياضة النسائية بصفة خاصة في إطار القوانين الرياضية في الكويت وتقوم بتقديم الدعم المالي للأندية النسائية المشهرة (نادي سلوى – نادي الفتاة – نادي فتيات العيون) والاتحاد النسائي المشهر.

واشار الى تشكيل فريق عمل بالقرار رقم 460 لسنة 2015 المعدل بالقرار رقم 541 لسنة 2015 لتشجيع وتحفيز ممارسة الرياضة في المجتمع والذي تضمن مجموعة من البرامج والانشطة الرياضية النسائية المختلفة.

وعن عدد الأندية والمراكز المعنية بالرياضة النسائية قال انها تشمل نادي سلوى الصباح الرياضي، نادي فتيات العيون الرياضي، نادي الفتاة الرياضي الاتحاد الكويتي للرياضة النسائية، لافتا الى اعتماد ميزانية سنوية بميزانية الهيئة للاندية النسائية وكذا الاتحاد النسائي.