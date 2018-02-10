الروضان بطل قفز “هلا فبراير”

تُوج عبد الله الروضان بلقب الجائرة الكبرى على ارتفاع 135 سم ضمن منافسات بطولة “هلا فبراير” للقفز على الحواجز، التي أقيمت أول من أمس، في مضمار القفز بمركز الكويت للفروسية بمشاركة واسعة من فرسان وفارسات نادي الصيد والفروسية ومركز الكويت للفروسية ونادي المسيلة ومربط السديراوي، تلاه داليا الزاحم وبافيل فورونكو، وقام رئيس نادي الكويت للفروسية جاسم الخرافي ومدير مركز الكويت للفروسية خليفة الخرافي بتتويج الأبطال.

وعبر الروضان عن سعادته بتحقيق المركز الأول وكأس الجائزة الكبرى والفوز بالسيارة المقدمة من اللجنة المنظمة.

وحقق بافيل فورونكو لقب الجائزة الصغرى على ارتفاع 125 سم، وفي الفئة المتوسطة على ارتفاع 105 س، جاء في المركز الأول روان الإداريس، وفي الفئة المبتدئة على ارتفاع 60-80 سم بمشاركة كبيرة من الفرسان والفارسات نجح منهم عدد كبير في تخطي الحواجز دون أخطاء.

وقال مدير مركز الكويت للفروسية خليفة الخرافي، شهدت البطولة منافسة قوية بين الفرسان والفارسات للفوز بالمراكز الأولى، مشيراً الى أن هذه البطولة هى الخامسة التي ينظمها المركز في الموسم الراهن والـ 16 محلياً.