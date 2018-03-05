تعديلات قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستساهم في تغيير مفهومه من التمويل إلى رعايتها ومنحها امتيازات تنافسية

كتب- بلال بدر:

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، أن البطاقة التموينية، أهم الوسائل التي ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي بدولة الكويت، حيث بلغ عددها 371.225 ألف بطاقة، مسجل فيها 1.55 مليون من المواطنين الكويتيين والخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية الذين يتسلمون شهرياً مواد تموينية عبر 82 فرعاً، وبلغ إجمالي قيمة الدعم المقدم للمواد التموينية الموزعة خلال 2017 بلغ 177 مليون دينار.

وأكد الروضان خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن إطلاق حاضنة الأعمال التجارية “QBETTER” “مبادرة تحقيق الأمن الغذائي في الكويت” أول من أمس، أن مؤشر الأمن الغذائي يستند إلى 3 معايير أساسية تتمثل في مدى توافر الغذاء والقدرة على تحمل تكاليفه فضلا عن معيار الجودة والسلامة، وأن الكويت حصلت على المركز 26 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2017 و28 في عام 2014 بين إجمالي 113 دولة والمركز الأول عربيا، كما أن وزارة التجارة والصناعة مستمرة في تطوير منظومة الأمن الغذائي وفق أحدث التكنولوجيا واتخاذ الإجراءات لرفع المستوى إلى مراتب أكثر تقدماً عالميا.

وأشار إلى ان الأمن الغذائي في الكويت لا يقتصر على تأمين الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية والثانوية من الغذاء، إنما يمتد إلى سلامة إنتاجه واستدامته وتعزيز الثروة الغذائية، مؤكدا أن الدولة توليه أهمية خاصة، وتعتبره سياسة ستراتيجية أساسية في رؤيتها، كما أن الحكومة تسير بخطى حثيثة لتحقيق الأمن الغذائي بأبعاده جميع عبر شبكة أمان ووفق آلية تنفيذية فعالة وخطط وأبحاث متخصصة، وأن هذه المبادرات ومثيلاتها تساهم بشكل فعال في تعزيز وتقوية الأمن الغذائي الكويتي من خلال الأفكار المطروحة فيها.

من جهة أخرى، ذكر الروضان أن “التجارة” وضعت على رأس خطتها الستراتيجية إعداد الشباب الكويتي للدخول إلى السوق عبر بناء قدراتهم الريادية وضمان وجود منظومة تمكينية تحفزهم على البدء بشركاتهم الناشئة الخاصة، وتعزيز منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الريادية وتحفيزها ودعمها، وزيادة وعي الشباب وقدراتهم فيما يخص الأعمال وريادتها.

وذكر أن تعديلات قانون الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ستساهم في تغيير التعريف والمفهوم من تمويل المشاريع إلى الرعاية، وستعطي المشروعات الصغيرة الكثير من الامتيازات التنافسية.

وتطرق الروضان إلى الدور المهم لحاضنات الأعمال في التنمية الاقتصادية المستدامة المحلية والإقليمية، لاسيما أنها تساعد في نمو الشركات وزيادة عدد المبادرين وتوفير المعلومات المهمة لصانعي السياسات، مبيناً أن الحكومة تركز على تطبيقات حاضنات الأعمال كأدوات حيوية لتعزيز المشاريع الجديدة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل والمناخ الابتكاري ونقل التكنولوجيا.

بدوره أوضح الرئيس التنفيذي في “QBETTER”، أنس العتيبي، أن إطلاق المبادرة تهدف إلى التغلب على تحديات الأمن الغذائي من خلال بناء منظومة تجمع بين المزارعين الكويتيين المتحمّسين وخبراء دوليين من مختلف أنحاء العالم، واستخدام أحدث التقنيات الزراعية الخضراء مثل الزراعة المائية والزراعة الاحيومائية بغية زيادة الانتاج الغذائي المحلي بنسبة 20 في المئة بحلول العام 2024 وتعزيز مكانة الأمن الغذائي الكويتي.

ولفت العتيبي إلى أن الوقت قد حان ليحصل الشاب ورجال الأعمال الكويتيين على فرصة أكبر لفرض ذاتهم وتسخير قدراتهم في سبيل تعزيز حضور بلده تحت راية قائد الإنسانية، مبيناً أن”QBETTER” تسعى إلى المساهمة في تطوير قطاع الأمن الغذائي، وذلك إيماناً منها بالقدرات المحلية.

وأشار الى أن اقتصادات الدول المتطورة باتت تعتمد بشكل كبير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمثل 40 إلى 50 في المئة من الناتج المحلي، وذلك لأننا أصبحنا نعيش في عالم متسارع ومستمر بالتغيير، فأصبح الاقتصاد الآن يعتمد على المبادرين أصحاب الأفكار الخلاقة والمبتكرة لتطور دولها واقتصاداتها والبيئة المحيطة.

وأفاد أن اهتمام الشركة ينصب على 3 محاور رئيسية هي الأمن الغذائي الذي يوجد فيه عجز كبير والاعتماد على الدول الخارجية، ونوعية وجودة الغذاء الذي يصل إلى الكويت ما يتطلب مراقبة جودته، فنطمح زيادة إنتاجنا المحلي بنحو 20 في المئة من خلال مبادرات صغيرة ومتوسطة.

ولفت إلى أن المحور الثاني ينصب على مصدر ثروة الكويت وهو النفط الذي يجب إدارته بشكل أكثر فعالية، فيما المحور الثالث يتعلق بالمجال الحرفي الذي نفتقر إليه في الكويت، ما يتطلب منا تغيير في الثقافة المجتمعية لنكون أكثر انفتاحاً على العالم وفق تجمعات مبنية على اهتمامات مشتركة.

وبين أن هناك نحو 4 مزارع مشاركة في المبادرة، الصغرى منهم طاقتها الإنتاجية 200 طن سنويا، وأعلى مزرعة تصل طاقتها إلى 1000 طن، فيما تنتج المزارع الكويتية أكثر من 100 نوع من المحاصيل، مشيراً إلى أن الاستهلاك السنوي في الكويت من المنتجات الغذائية يصل إلى 3.4 مليون متريك طن، فيما تنتج الكويت 17 في المئة من حجم الاستهلاك.

ونوه إلى أن المعاناة الرئيسية التي يعيشها المزارع في الكويت هي اختراق السوق، إذ ان نظام السوق الحالي يظلمه بفرق أسعار المنتجات، واليوم هناك تطبيقات والعميل يحب طلب كل شيء عبر التوصيل ونستطيع تطوير تلك الثقافة خصوصاً أن المنتجات الكويتية صحية ما يساعد المزارع على التسعير بشكل صحيح وإيصال منتجه إلى المستهلك، وأكد أن سعر المنتجات الكويتية يمثل 40 في المئة من سعر نظيرتها الأجنبية المستوردة إلا أنه يتفوق عليه بالقيمة الغذائية.