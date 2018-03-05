كتب- بلال بدر:

كشف وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، عن وصول عدد البطاقات التموينية في الكويت الى 371.2 الف بطاقة يستفيد منها 1.55 مليون من المواطنين والخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية “البدون” عبر 82 فرعاً، موضحا ان قيمة الدعم المقدم للمواد التموينية في عام 2017 بلغت 177 مليون دينار.

وأكدّ الروضان خلال إطلاق حاضنة الأعمال التجارية “QBETTER” مساء اول من امس ، ان الحكومة تسير بخطى ثابتة وحثيثة لتحقيق الامن الغذائي بابعاده كافة عبر شبكة امان ووفق آلية تنفيذية فعّالة وخطط مدروسة ، مشيرا الى حصول الكويت على المركز الاول عربيا والـ 26 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2017 بين إجمالي 113 دولة.

وأوضح ان الأمن الغذائي في الكويت لا يقتصر على تأمين الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية والثانوية من الغذاء، إنما يمتد إلى سلامة إنتاجه واستدامته وتعزيز الثروة الغذائية ، مؤكدا أن الدولة توليه أهمية خاصة وتعتبره سياسة ستراتيجية أساسية في رؤيتها كما أن وزارة التجارة والصناعة مستمرة في تطوير منظومة الأمن الغذائي وفق أحدث التكنولوجيا واتخاذ الإجراءات لرفع المستوى إلى مراتب أكثر تقدماً عالمياً.

وذكر الروضان أن “التجارة” وضعت على رأس خطتها الستراتيجية إعداد الشباب الكويتي للدخول إلى السوق عبر بناء قدراتهم الريادية وضمان وجود منظومة تمكينية تحفزهم على البدء بشركاتهم الناشئة الخاصة، وتعزيز منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الريادية وتحفيزها ودعمها. وقال إن تعديلات قانون الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ستساهم في تغيير التعريف والمفهوم من تمويل المشاريع إلى رعايتها ومنحها امتيازات تنافسية.