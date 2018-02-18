الرومي: تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري فاعل واجب وطني

– الغنيم: إنجاز منشآت طبية وبنية تحتية صحية مستدامة وفق المعايير العالمية

– العنزي: 5 أهداف ستراتيجية تتضمن 50 برنامجاً وتتحقق من خلال 246 مشروعاً

كتب – محمد غانم:

أكد وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس حسام الرومي ان تحقيق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري فاعل ونابض محلياً واقليمياً ودولياً هو واجب والتزام وطني على جميع الجهات من بينها وزارة الاشغال، وذلك احياء لدور الكويت التاريخي كجسر لطرق التجارة العالمية وتطوير العلاقات الاقليمية والدولية في شتى المجالات.

جاء ذلك، خلال تدشين الوزير الرومي ستراتيجية وزارة الاشغال 2035 صباح امس بحضور محافظ حولي الفريق أول متقاعد الشيخ احمد النواف ومحافظ العاصمة الفريق م. ثابت المهنا ولفيف من المسؤولين في الجهات الحكومية والوزارة.

وذكر الرومي ان الوزارة طبقاً لمرسوم إنشائها هى الجهة الرسمية المنوط بها تحقيق النهضة الإنشائية المنشودة والمستدامة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والطبية والصحية والتعليمية والثقافية، وهي قاطرة التنمية بما تنفذه من مشاريع ستراتيجية عملاقة مثل مشروع مبنى الركاب الجديد رقم (2) بمطار الكويت الدولي، ومشروع تطوير وتنمية ميناء مبارك الكبير.

واضاف الرومي ان هذا اللقاء يشكل فرصة مثالية للتعرف على مشاريع وزارة الأشغال العامة المستقبلية، ويساعد على فتح آفاق جديدة أمام رجال الأعمال والشركات المحلية والعالمية، ويعتبر مناسبة مهمة لكل من يبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات بما يحقق رؤية الكويت الاقتصادية الطموحة حتى عام 2035.

من جانبها قالت وكيل وزارة الاشغال العامة المهندسة عواطف الغنيم إن الوزارة تسعى من خلال ستراتيجيتها إلى ترسيخ قيم العمل بروح الفريق الواحد، وابتكار أفكار وأساليب إبداعية لتنفيذ وإنجاز مشاريع متميزة للمساهمة في نقل وطننا الحبيب نقلة نوعية تجعل منه مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً للاستثمار إقليمياً وعالمياً بما يحقق رؤية سمو أمير البلاد.

وأوضحت أن من المشاريع التي وضعتها وزارة الأشغال العامة ضمن خططها الستراتيجية إنجاز العديد من المنشآت الطبية إضافة إلى ما هو موجود بالفعل، لافتة الى الوزارة انتهت من إنشاء وإنجاز مستشفي الشيخ جابر الأحمد الصباح بمنطقة جنوب السرة فيما تقوم بتنفيذ صرح طبي عالمي جديد هو مستشفي الولادة بسعة 780 سريراً، وتستعد في نهايات هذا العام لطرح أحدث مستشفي للأطفال بسعة 792 سريراً.

وبينت الغنيم ان من الأهداف الستراتيجية لوزارة الأشغال العامة تنفيذ بنية تحتية صحية مستدامة وفق المعايير العالمية من خلال تجديد وتطوير ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي بالبلاد، وكذلك إنشاء محطة ضخ الشدادية، ومحطات تنقية، إضافة إلى زيادة إنتاج مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً ورباعياً.

من جانبه، أكد رئيس فريق عمل اعداد ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية التنموية والوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية في وزارة الاشغال العامة المهندس عبدالمحسن العنزي إن إلتزام وزارة الأشغال بالتخطيط الستراتيجي في إطار الخطة المستقبلية يأتي ضرورة حتمية لمواكبة عملية التحول نحو التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، ومن هذا المنطلق تم إعداد الخطة الستراتيجية نحو نهضة وريادة عمرانية مستدامة تحقق ركيزتين أساسيتين من ركائز الخطة الإنمائية السبعة للدولة.

وأشار إلى تحديد 5 أهداف ستراتيجية للوصول إلى رؤية الوزارة 2035، موضحا أن ينبثق من هذه الأهداف 15 هدفا تشغيليا تمثل خطة ومسار كل قطاع من قطاعات الوزارة وتتضمن 50 برنامجا تتحقق من خلال 246 مشروعا بعضها بدأ التنفيذ فعلياً وتسعى الوزارة جاهدة لاستكمال تنفيذها.

وذكر ان الهدف الستراتيجي الثاني المتمثل في بنية تحتية صحية وطرق آمنة ومباني مستدامة وصديقة للبيئة وفق المعايير العالمية، لافتا الى انه يتحقق من خلال 5 أهداف تشغيلية تشمل الاستدامة في تطوير وتجديد ورفع كفاءة شبكات ومحطات الصرف الصحي لتصل إلى 95% كما تستهدف تجديد شبكات الصرف الصحي وانشاء 4 محطات جديدة وللاستفادة القصوى من المياه المعالجة وزيادة الانتاج ولحماية البيئة من خلال تنفيذ مشروع الأنفاق العميقة بالكويت.