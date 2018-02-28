كتب ـ محمد غانم:

وقع وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس حسام الرومي امس عقد انشاء وانجاز وتأثيث وصيانة مشروع مبنى الإدارة العامة لأمن المنشآت لصالح وزارة الداخلية بكلفة اجمالية بلغت 12 مليونا و261 الف دينار.

ويقع المشروع في منطقة شمال صبحان وتبلغ مساحته 40 الف متر مربع منها 16 الفا المساحة المخصصة للمباني الذي يبلغ عددها 8 مبان : الإدارة والمبيت والتدريب والورش والمسجد ومبنى محطتي الكهرباء والتكييف المركزي والبوابات والسور.كما يتضمن عددا من الاجنحة الرئيسية وعدة ادارات ومواقف سيارات .

يذكران المشروع ادرج على ميزانية وزارة الأشغال العامة للعام 2006/2007 بهدف توفير مقر دائم للادارة العامة لامن المنشات التي تشغل حاليا عدة مباني متفرقة وبصورة موقتة وتعتبر من الادارات الحيوية التي يناط بها العديد من المهام على راسها توفير الحماية للمنشات النفطية والسفارات والمطارات والموانئ والوزارات والعديد من المنشات الحيوية الاخرى بالاضافة الى ان المباني التي تشغلها الادارات حاليا ذات مساحة صغيرة ولاتستوعب الافراد الحاليين او الاعداد الاضافة المتوفرة مستقبلا .

وبموجب العقد الذي وقع امس سيبدا المقاول الفائز في الاجراءات الاولية التي تتضمن تجهيز موقع العمل والعمال والمهندسين والفنيين العاملين في المشروع خلال مدة 3 اشهر من تاريخ توقيع العقد .