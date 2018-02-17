كتب – فالح العنزي:

تتواصل فعاليات الفرح والاحتفال في شتى محافظات الكويت بالاعياد الوطنية، وشهدت محافظة الاحمدي سهرة مميزة وجميلة زادها جمالا غناء سفير الاغنية الخليجية الفنان عبدالله الرويشد الى جانب رفيقه دربه قيثارة الخليج الفنانة نوال “دويتو” مشترك بعنوان “القلوب الساهية” ليشكلا مفاجأة من العيار الثقيل اسرت الجمهور الكبير، الذي زحف من مختلف مناطق الكويت، وايضا الخليجيين الذين ارادوا ان يشاركوا الشعب الكويتي فرحته، خصوصا ان السعودي جابر الكاسر كان ضمن نجوم هذه الامسية الغنائية.

كل شيء كان منظما ومجهزا بشكل جيد، الدخول والخروج والمقاعد وحسن الاستقبال، وهو ما اكدته المذيعة ايمان نجم في كلمتها الارتجالية قبل الاعلان عن انطلاق الامسية، التي بدأت باللون التراثي والشعبي مع الفنان باسم الردهان، احد اجمل الاصوات الشعبية المتخصصة، قاد فرقته واعضاءها الذين تزينوا بلبسهم التراثي وتوشحوا بعلم الكويت، فاختار الردهان من أرشيفه وايضا من الاعمال الشهيرة مجموعة من الاغنيات كانت شارة البداية، وقد نالت وصلته استحسان محافظ الاحمدي الشيخ فواز الصباح، الذي ترأس الحضور فصفق لهم طويلا، ثاني الفرسان كان ضيفا مميزا هو الفنان السعودي جابر الكاسر صاحب الاغنية الشهيرة “ياشوق” وما ان اطل المايسترو المتألق هاني فرحات حتى عرف الجمهور بان “الليل تو بأوله”.

الكاسر الذي يعرف تماما “غلاوته” عند الجمهور الكويتي بدأ بغنية “احبك حب يامجنون”، التي كانت بمثابة بطاقة تعارف بينه وبين الخليجيين، لذا لم يكن غريبا ان يرددها معه الجمهور، فأعقبها باغنية “ما ارضى عليه” قبل ان يختم وصلته باغنية خاصة مهداة من السعودية الى الكويت.

صاحبة الوصلة الثالثة كانت “ناعمة العود” و”جميلة المحيا” قيثارة الخليج وفاتنة الاغنية الكويتية الجميلة قلبا وقالبا الفنانة نوال، التي تعرف تماما ان لها قدراً كبيراً من المحبة في قلوب جمهورها، الذي يحفظ اغنياتها عن ظهر قلب، وان اعمالها القديمة والجديدة تشكل مراحل ومحطات في روح كل واحد من معجبيها. بدأت القيثارة وصلتها باغنية “يا مصبر الموعود”، وفعلا لم نعد نصبر على حسها الراقي والمحترف، فطلبنا منها المزيد، فردت علينا بصوتها الدافئ: “وتهددني تحب ثاني”، فاشعلت حماستنا وظلت تداعب من ارتفعت اصواتهم وضجت في اركان المسرح المكشوف وسط نفحات هواء باردة، فغنت نوال “ماي عيني” و”انت طيب”، “معقولة تنساني”، “قد ماحبيت”، ثم اغنية “ياغلاي”، واغنية وطنية تشبه اخلاصها، قبل ان تعيدنا الى قديمها الذي لا يسقط من تاريخ الاغنية الكويتية فاختارت “تبرا”، و”مثل النسيم”.

اما مسك الختام الفنان القدير عبدالله الرويشد فهو يعرف كيف يلعب على اوتار الجمهور، فخبرته الطويلة تجعله يعرف ما “يريده” الجمهور المتعطش، فباغتهم باغنية “ربي يعز شانج” ثم دعا ام حنين لتقف الى جانبه ليغنيا معا “القلوب الساهية”، وهو اختيار موفق من عمالقة يعرفون ذوق جمهورهم ثم اكمل “بوخالد” وصلته وقدم اغنيات “تصور”، “لمنى بشوق”، “انا بتبع قلبي”، “لي مر الحلو”، “اللي نساك”، “من وقت لي وقت”، “تبي تعرف” وختمها بـ”عاشت لنا الكويت”، و”انا كويتي أنا”.