الرياح تكشف صلعة ترامب

واشنطن- أ ف ب:

قد يتساءل المرء عن مدى كثافة الشعر الذي يغطي رأس الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ولعلّ الجواب في شريط فيديو تمّ تداوله على نطاق واسع اول من امس على مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي تسجيلات مصورة الأسبوع الماضي، يظهر الرئيس وهو يعتلي السلّم المؤدي إلى الطائرة الرئاسية “اير فورس وان” والرياح تلفح ظهره.

وفي لحظة من اللحظات، ترفع الريح شعره، كاشفة عن صلع شديد يمتدّ من الرقبة حتى أعلى الرأس.

ومرّت هذه اللقطات بداية مرور الكرام، قبل أن تنشرها آشلي فاينبرغ الصحافية في “هافنغتون بوست” على “تويتر” حيث لقيت رواجا كبيرا.

فشعر دونالد ترامب بصبغته الشقراء المائلة إلى البرتقالي أحيانا، هو محطّ تعليقات كثيرة. وقد أكّد الرئيس السبعيني أنه لا يضع شعرا مستعارا لكنه يستعين بمادة لزجة لتثبيت خصله.

وقد أوضح مصففو شعر استطلعت وكالة “فرانس برس” رأيهم في هذا الشأن أن الملياردير الأميركي يخفي صلعه بواسطة خصل شعر يرجعها إلى الخلف ويثبّتها بمادة لاصقة.

وفي كتاب “نار وغضب” عن خبايا البيت الأبيض، كتب الصحافي مايك وولفان ابنة الرئيس إيفانكا ترامب لا تتوانى عن الكشف لأقربائها عن سرّ تسريحة شعر والدها التي توصّل إليها بفضل عملية جراحية لتخفيف الصلع.