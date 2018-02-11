الرياضيون الروس الأكثر خضوعا لاختبارات المنشطات

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أمس الأحد، أن الرياضيين الروس الذين يشاركون كمستقلين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغتشانغ، هم الأكثر خضوعا لاختبارات الكشف عن المنشطات خلال الأولمبياد.

وجرى تصنيف الرياضيين الروس الذين يشاركون كرياضيين أولمبيين من روسيا كـ»مجموعة عالية الخطورة» رغم التصديق على مشاركتهم من قبل لجنة المراجعة التابعة للجنة الأولمبية الدولية.

وقال ريتشارد بادجت المدير الطبي باللجنة الأولمبية الدولية «في الاختبارات التي سبقت دورة الألعاب خضع الرياضيون الروس لاختبارات أكثر من أي مجموعة أخرى من الرياضيين».

وأضاف «الرياضيون الروس كانوا مركز الاهتمام الرئيسي لفريق العمل قبل الأولمبياد وكذلك خلال دورة الألعاب» في ضوء المعلومات التي تم جمعها من المعركة ضد المنشطات.