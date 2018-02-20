الرياض تستضيف أسبوع الموضة العربي للمرة الأولى

الرياض – أ ف ب: أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن العاصمة السعودية الرياض، ستستضيف في مارس المقبل للمرة الأولي أسبوع الموضة العربي، بعد أن كان ينظم عادة في دبي.

وذكر مجلس الأزياء العربي، على موقعه الإلكتروني، إن الدورة المقبلة من أسبوع الموضة الشهير الذي ينظمه سنويا منذ 2014، ستستضيفها الرياض بين 26 و31 مارس، تليها دورة أخرى في دبي بين الـ 9 والـ 12 من مايو 2018.

كما أفاد الموقع، بأن دورة إضافية ستنظم بين الـ 23 و الـ27 أكتوبر المقبل في الرياض أيضا، في مجمع “ابكس” للمؤتمرات والمعارض، الذي صممته المهندسة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد.

وقرر المجلس أن تستضيف الرياض أسبوع الموضة العربي، بعد نحو شهر من افتتاح مكتب إقليمي له في الرياض، وتعيين الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود في منصب الرئيس الشرفي للمجلس.