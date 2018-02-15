السلطات الإيرانية أغلقت 12 مكتباً للصرافة والقت القبض على 90 تاجراً بالعملات الاجنبية

شنت السلطات الإيرانية حملة ضد تجار العملات الأجنبية، في محاولة لوقف هبوط سعر صرف الريال، الذي أدى انخفاضه إلى ارتفاع الأسعار وسط حالة من السخط في الشارع.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية أمس، أن السلطات الإيرانية أغلقت قرابة 12 مكتبا للصرافة، وألقت القبض على 90 تاجرا بالعملات الأجنبية، وذلك بعد تهاوي الريال الإيراني خلال الأسابيع الأخيرة.

وتراجع سعر صرف العملة الإيرانية في السوق السوداء (الموازية)، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية إلى 49580 ريالا للدولار الواحد، بعد أن كان قبل نحو عام عند 38250 ريالا للدولار الواحد، ما يعني أن الريال هبط بنحو 30%.

وفي عام 2010، كان سعر صرف الدولار، 10000 ريال إيراني، لكن تشديد العقوبات الأميركية والأوروبية بسبب البرنامج النووي الإيراني أواخر 2011، تسبب بانهيار قيمة العملة الإيرانية.

وقال مازداك رافاتي، الشريك الإداري لشركة «لودوار إنترناشيونال كونسولتينغ»، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرا لها، والتي تقدم المشورة للشركات الأوروبية العاملة في الشرق الأوسط، إن «الإيرانيين يتوقعون نمو التضخم ويبحثون عن ملاذات آمنة لحماية مدخراتهم، والدولار هو ملاذ آمن. وانخفاض (العملة) يظهر عدم الثقة في الهيكل الاقتصادي والقادة».

وتتعرض حكومة الرئيس حسن روحاني لضغوط متزايدة من خصومها السياسيين والإيرانيين العاديين لإثبات أنه بمقدورها إنعاش اقتصاد البلاد، وسط حذر المستثمرين الأجانب من الاستثمار في الجمهورية الإسلامية خوفا من عقوبات أميركية محتملة ضد طهران.

الى ذلك أعلن البنك المركزي الإيراني عن تدابير لوقف تراجع الريال في مقابل العملات الأجنبية مثل الدولار، وفي طليعتها رفع معدلات الفائدة على حسابات الإيداع.

وتسمح هذه التدابير للمصارف الإيرانية أن تفتح في مهلة أسبوعين حسابات إيداع لسنة بمعدلات فائدة 20% مقابل 15% سابقا، لتشجيع الإيرانيين على إبقاء أموالهم داخل النظام المصرفي بدل شراء دولارات أو عملات أجنبية أخرى.

وخسر الريال الإيراني حوالى 25% من قيمته مقابل الدولار الأميركي خلال الأشهر الستة الماضية.

وذكرت صحيفة “إيران” الحكومية أن السلطات أغلقت كذلك الحسابات المصرفية لـ775 شخصا اعتبرت أنهم “يثيرون اضطرابا في اسواق الصرف” وقد تداولوا بما يعادل 200 ألف مليار ريال (ما يزيد بقليل عن أربعة مليارات دولار).

وبعد التوقيات والتدابير التي أعلنها البنك المركزي، شهد الريال تحسنا امس الخميس بمواجهة الدولار ليصل إلى 47400 ريال للدولار الواحد مقابل 48400 ريال الاربعاء.

وقال حاكم البنك المركزي ولي الله سيف “تم التعرف على المضاربين في سوق القطع (…) سنستخدم كل الوسائل للخروج من هذا الوضع وإعادة الهدوء إلى السوق”.

وكان الدولار يساوي 10 الاف ريال في 2010 لكن تشديد العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي اعتبارا من نهاية 2011، أدى إلى تراجع العملة الإيرانية.