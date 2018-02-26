الريال لمواصلة الصحوة في الليغا

مدريد-أ ف ب:

تخوض الفرق الكبيرة مباريات سهلة في المرحلة السادسة والعشرين من بطولة اسبانيا لكرة القدم، حيث من المتوقع ان يبقى بعدها الفارق على حاله بين فرق الطليعة.

ويفتتح ريال مدريد حامل اللقب وصاحب المركز الثالث المرحلة اليوم بضيافة اسبانيول، ويستضيف اتلتيكو مدريد الثاني ليغانيس غدا، ويحل برشلونة المتصدر ضيفا على لاس بالماس الخميس.

يتصدر برشلونة برصيد 65 نقطة، بفارق سبع نقاط امام اتلتيكو مدريد، و14 نقطة امام ريال مدريد.

وحققت الفرق الثلاثة الاولى انتصارات كبيرة في المرحلة السابقة، بدأها ريال مدريد برباعية نظيفة في مرمى الافيس، اتبعها برشلونة بستة اهداف مقابل هدف امام جيرونا، وختمها اتلتيكو مدريد الاحد بخمسة اهداف مقابل هدفين ضد اشبيلية السادس اول من امس.

ويؤكد ريال مدريد تدريجيا استعادته مستواه بعد ان حقق فوزه الرابع على التوالي والسادس في آخر سبع مراحل (المباراة الاخرى انتهت بالتعادل)، كما عاد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الى تألقه بعد بداية موسم صعبة.

وسجل رونالدو ثنائية امام الافيس رافعا رصيده الى 14 هدفا في 20 مباراة خاضها في البطولة، وكان يمكن ان يسجل ثلاثية، بيد انه فضل منح الفرنسي كريم بنزيمة فرصة تسديد ركلة جزاء نجح في ترجمتها الى هدف.

كما وجد الويلزي غاريث بايل طريقه الى الشباك في مباراة الافيس، ليسجل «بي بي سي» (بنزيمة-بايل-كريستيانو) في نفس المباراة للمرة الأولى منذ 16 ابريل 2016 ضد خيتافي (5-1).

ويعول ريال على الاحتفاظ بلقبه في دوري ابطال اوروبا لانه خرج من مسابقة الكأس الحلية، وفرصته في الدوري تبدو ضعيفة حتى الان. وفاز ريال على سان جرمان 3-1 في ذهاب الدور الثاني من دوري الابطال، وسيلتقيان في باريس ايابا في السادس من مارس.