الريال يثأر من بينتيس ويفتقد مارسيلو

ثأر ريال مدريد لخسارته ذهابا بفوزه على مضيفه ريال بيتيس 5-3 اول من امس في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

ورد الفريق الملكي الدي لبيتيس الذي الحق به اول خسارة في الدوري هذا الموسم عندما هزمه في عقر داره 1-صفر بعد فوزين وتعادلين بفضل ماركو اسنسيو الذي كان له شرف تسجيل الهدف رقم 6000 لفريق العاصمة، علما بأن غوتي سجل الهدف رقم 5 الاف عام 2008.

وتقدم ريال مدريد بهدف سجله ماركو أسينسيو في الدقيقة، 11 وتعادل عيسى ماندي لبيتيس في الدقيقة 34 وسجل ناتشو فيرنانديز، لاعب الريال، الهدف الثاني لبيتيس، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 38 لينتهي الشوط الأول بتقدم بيتيس 2 / 1.

وفي الشوط الثاني، سجل سيرخيو راموس هدف التعادل للريال في الدقيقة 50 ،ثم أضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني له، والثالث للريال في الدقيقة 59، وهو الهدف رقم ستة آلاف للريال في الدوري الإسباني على مدار تاريخه، ثم أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الرابع للريال في الدقيقة 65 وسجل سرجيو ليون الهدف الثالث لبيتيس في الدقيقة 85 قبل أن يسجل كريم بنزيمه الهدف الخامس للملكي.

ورفع ريال مدريد رصيده الى 45 نقطة وبات على بعد نقطة واحدة خلف فالنسيا، ويمكنه انتزاع المركز الثالث في حال فوزه غدا على ليغانيس في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة عشرة.

وتلقى الريال، ضربة موجعة بإصابة البرازيلي مارسيلو، ظهير أيسر الفريق في الدقيقة 26 من مباراته أمام بيتيس، وبحسب ما نشرته صحيفتا «ماركا» و»آس»، فإن مارسيلو يعاني من تمزق عضلي من الدرجة الثانية ومهدد بشكل كبير بالغياب عن لقاء باريس سان جيرمان بدوري الابطال في 6 مارس المقبل.

وأبرزت صحيفة «آس» أن الإصابة التي تعرض لها هي نفس التي أصيب بها في 14 أكتوبر الماضي، وغاب عن الملكي بسببها حتى عودته في 21 ديسمبر.

وسيخضع مارسيلو لفحص طبي، لمعرفة موقفه من اللعب مع الفريق الملكي أمام باريس سان جيرمان.