الريال يسقط في كاتالونيا.. وبرشلونة يخشى بالماس

مدريد-وكالات:

يخوض برشلونة صاحب المركز الأول، اختبارين صعبا أمام لاس بالماس، بالجولة الـ 26 من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وذلك قبل ان يلاقي اتلتيكو مدريد في مباراة مصيرية بالجولة المقبلة.

فبرشلونة، المتفوق بسبع نقاط عن أتلتيكو، سيسعى لتوجيه «ضربة قاضية» نحو لقب الليغا بالفوز على الروخيبلانكوس في عطلة نهاية الأسبوع، ولهذا لا يرغب في إهدار أي نقاط خلال زيارته للاس بالماس، في مباراة يواجه خلالها المدرب إرنستو فالفيردي أزمة متمثلة في إشراك المهاجم لويس سواريز من عدمه، حيث سيعاقب بالإيقاف لمباراة حال حصوله على بطاقة صفراء وقد يفتقده بهذا الأمر عن موقعة الاحد المقبل.

كما يسعى فالفيردي لمواصلة الأرقام القياسية في الليغا مع برشلونة، الذي لم يخسر طوال 32 جولة على التوالي، منها سبعة في الموسم الماضي.

وتأتي زيارة البلوغرانا في وقت يمر فيه الفريق الكناري بأزمة على مستوى النتائج، حيث لم يحقق سوى انتصارين فقط في عهد المدرب باكو خيميز، يضاف إليهما ثلاثة تعادلات.

سقوط الملكي

في سياق أخر، آراح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، فخسر ريال مدريد حامل اللقب وثالث الترتيب راهنا أمام مضيفه اسبانيول صفر-1 في الوقت القاتل، وعجز عن تحقيق فوزه الخامس تواليا، اول من امس في افتتاح المرحلة الـ 26 من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وفشل ريال، الفائز في آخر خمس مباريات في جميع المسابقات، في تضييق الخناق على اتلتيكو مدريد الثاني، فابقى على فارق النقاط السبع مع جاره الذي واجه في وقت لاحق امس ضيفه ليغانيس.

وبات مركز ريال الثالث مهددا من فالنسيا الرابع الذي يتخلف عنه بنقطتين وحل على اتلتيك بلباو في وقت لاحق امس.

وأراح زيدان رونالدو، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، بهدف توفير جهوده للمواجهة مع باريس سان جرمان الفرنسي في اياب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا الاسبوع المقبل.