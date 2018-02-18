الريال يعتزم بيع بيل في الصيف المقبل

مدريد-أ ش أ: ذكرت صحيفة «آس» الإسبانية امس إن إدارة نادى ريال مدريد قررت بيع النجم غاريث بيل في الصيف المقبل وتكوين فريق ملكي جديد دون اللاعب الويلزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن غاريث لن يستمر في ريال مدريد الموسم المقبل، إذا استمر زيدان مدربا للفريق الملكي.

وأضافت أن زيدان فضل كريم بنزيما على بيل في لقاء باريس سان جيرمان الأربعاء الماضي، الأمر الذي جعل الويلزي يظهر بوجه عابس أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء.

وقالت «آس» أن زيدان لم يمنحه الثقة بعد عودته من الإصابة عقب مشاركته في مباراة واحدة كأساسي من أصل ست مباريات خاضها الفريق الملكي. يشار إلى أن ريال مدريد ضم من توتنهام هوتسبير في صيف 2013 مقابل 101 مليون يورو.