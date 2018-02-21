الزمالك في «نزهة» أمام النصر اليوم

القاهرة- محمد الدمرداش:

يكمل اليوم فريق نادي الزمالك، مشواره في الدوري المصري الممتاز، عندما يحل ضيفا على فريق النصر بإستاد القاهرة الدولي في الجولة 26 من المسابقة المحلية، في مباراة أشبه بالنزهة للفريق الأبيض خاصة وأنه يواجه متذيل جدول الترتيب، وأحد الأندية التي باتت قريبة من الهبوط مرة أخرى لدوري الدرجة الثانية المصري.

الزمالك يدخل المباراة وهو يأمل في احتلال المركز الثاني والوصيف للمرة الأولى هذا الموسم، بعد سلسلة الانتصارات الأخيرة التي تحققت تحت قيادة المدير الفني إيهاب جلال، وتحقيق 4 انتصارات متتالية، جعلت الفريق يرفع رصيده إلى 45 نقطة، ويصبح في المركز الثالث خلف الإسماعيلي صاحب الوصافة برصيد 46 نقطة، وبالتالي فإن فوز الزمالك على النصر سيجعله يخطف الوصافة من الدراويش وبالتالي ضمان مركز مؤهل لدوري أبطال إفريقيا في الموسم الجديد، بعدما حل ثالثا في الموسم الماضي ويشارك في العام العالي ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويعتبر الزمالك في نزهة بمباراة اليوم، خاصة وأنه سيواجه فريق النصر، متذيل جدول المسابقة المحلية برصيد 14 نقطة.

وضم إيهاب جلال المدير الفني للزمالك قائمة فريقه لخوض المباراة والتي ضمت، أحمد الشناوي وعمر صلاح، وإسلام جمال ومحمد عبد الغني ومحمود الونش وحمدي النقاز وحازم إمام، ومعروف يوسف ومحمد أشرف روقة ومحمود عبد العزيز وطارق حامد ومحمود عبد العاطي دونجا وأحمد داوودا وعماد فتحي وأيمن حفني ومحمد عنتر وعبد الله جمعة، بجانب كاسونجو ويوسف أوباما.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق الأبيض المباراة بتشكيل يضم، أحمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي محمود حمدي وإسلام جمال ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز في الدفاع، ومحمود عبد العزيز وطارق حامد وعبد الله جمعة وعماد فتحي في الوسط، ومحمد عنتر وكاسونجو في الهجوم.